clear sky
23°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРВАВА ГУЛАШИЈАДА Брутална туча завршена убиством мушкарца (46), двојица ухапшена

18.08.2025. 10:58 11:01
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

У селу Јунковац код Тополе, на манифестцији Гулашијада и пасуљијада догодило се убиство, незваниучно сазнаје Телеграф

Према првим информацијама, убијен је 46-годишњи мушкарац и то када је у дворишту основне школе дошло до свађе, а потом и руче.

Мушкарац је превезен у болницу, али је подлегао повредама, које су му осумњичени задали бесомучно га ударајући песницама.

Због убиства су ухапшена два мушкарца, старости 44 и 34 године. Њима је одређено задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Kрагујевцу.

гулашијада топола убиство хроника хапшење због убиства
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај