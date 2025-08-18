КРВАВА ГУЛАШИЈАДА Брутална туча завршена убиством мушкарца (46), двојица ухапшена
18.08.2025. 10:58 11:01
У селу Јунковац код Тополе, на манифестцији Гулашијада и пасуљијада догодило се убиство, незваниучно сазнаје Телеграф
Према првим информацијама, убијен је 46-годишњи мушкарац и то када је у дворишту основне школе дошло до свађе, а потом и руче.
Мушкарац је превезен у болницу, али је подлегао повредама, које су му осумњичени задали бесомучно га ударајући песницама.
Због убиства су ухапшена два мушкарца, старости 44 и 34 године. Њима је одређено задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Kрагујевцу.