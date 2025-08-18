"ВАДИЛИ СМО МУ ЈЕЗИК ДА СЕ НЕ УГУШИ" Очевици убиства у Тополи шокирани
У селу Јунковац код Тополе догодила се трагедија када је на манифестацији "Гулашијада и пасуљијада" пред очима окупљених, убијен је мушкарац Мирослав Г. (46).
Према речима сведока, све се догодило невероватно брзо! Иначе, ово је био први пут да се у Јунковцу одражавала манифестација "Гулашијада и пасуљијада".
"Након такмичења и доделе награда, део учесника остао је да се дружи. Све се одиграло невероватно брзо. Мирослав је дошао у друштву победничке екипе и све време је био лепо расположен", прича очевидац и додаје:
"Ођедном су почеле провокације, свађа, псвоке и галама, људи су почели да се склањану. Ствар се отргла контроли када је један од осумњичених устао и насрнуо на Мирослава. Ударио га је песницом у главу. Мирослав је само пао, док је крви било свуда по његовом лицу", објашњава очевидац који је у неверици због свега што се десило у његовом селу.
Према његовим речима, још потреснија је чињеница да су окупљени покушали да помогну унесрећеном, али је помоћ била узалудна.
"Те слике никада нећу моћи да заборавим, гледали смо како се буквално један живот гаси, извадили смо му језик да се не угуши, давао је знаке живота, али на путу до болнице је преминуо", испричао је извор.
Мирослав Г. је на манифестацију у Јунковцу, како сазнајемо, дошао из оближњег села са пријатељем који је те вечери однео победу на "Гулашијади".
"Он није био такмичар, дошао је са другарима из другог села, ти другари су и победили на 'Гулашијади?, али не верујем да би мотив напада могла да буде љубомора и сујета због победе, јер понављам, Мирослав није био такмчар. Не знам зашто би га неко толико мрзео да га убије", каже узнемирени саговорник.
С друге стране, како тврде мештани, ни осумјичени М. М (44) и М. Т. (34) нису из Јунковца.
"Ово је први пут да правимо овакву манифестацију. Било је баш лепо, сви су се веселили, али када је избила туча, чак је и музика престала да свира. Спаковали су се и отишли. Село је у шоку, нажалост сада ће сви ову манифестацију везивати за трагедију и убиство. Нико од нас није спавао, милион пута сам се питао зашто је ово морало да се догоди", рекао је један од организатора.
Мотив сукоба за сада није познат, а према незваничним информацијама, сукоб је започео вербалном расправом. Kада је стигла полиција, осумњичени су тврдили да нису први започели тучу и да их је, како наводе, жртва провоцирала.
Kако смо раније пренели, полиција је ефикасном акцијом ухапсила двојицу осумњичених, М. М. (44) и М. Т. (34).
Истрага је у току, а мештани Јунковца још не могу да верују шта се догодило.