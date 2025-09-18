ГЕНЕРАЛ ВУДРОФ: На Војној паради очекујем да видим улагање у модернизацију војске
БЕОГРАД: Командант Националне гарде Охаја бригадни генерал Метју Вудроф изјавио је данас да очекује спектакл на Војној паради у Београду, односно, како је рекао, да ће видети улагање владе у модернизацију српске војске и представљање нове опреме на понос Србије.
Вудроф је данас учествовао на конференцији "Дани Америке", у организацији Конгреса српско-америчког пријатељства у Скупштини Србије и говорио о сарадњи Србије и Охаја, али и о предстојећим разговорима о стретешком партнерству, а осврнуо се и на одржавање Војне параде у Београду 20. септембра.
Он је рекао да верује да ће на састанку са председником Србије Александром Вучићем стећи боље разумевање на који начин може да се прошири сарадња.
Како је рекао, можда ће бити нових идеја или правца деловања како би се унапредила сарадњу између Националне гарде Охаја и оружаних снага Србије.
Очекује да ће на Паради видети улагање владе у модернизацију српске војске, указујући да су и Американци имали своју параду.
"Захвалан сам што имам прилику да учествујем у том догађају", рекао је Вудроф.
Нови командант Националне гарде Охаја бригадни генерал Метју Вудраф у првој званичној посети Републици Србији борави на позив начелника Генералштаба Војске Србије генерала Милана Мојсиловића.
Генерал Вудроф је боравак у Србији започео посетом Генералштабу Војске Србије, где је са генералом Мојсиловићем разговарао о актуелној безбедносној ситуацији у региону и свету, као и о приоритетима и перспективама сарадње Војске Србије и Националне гарде Охаја.