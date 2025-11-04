УСКОРО "ДАНИ СРБИЈЕ" У ШАНГАЈУ Месаровић: Још једна потврда међусобног поштовања и пријатељства наших држава и народа
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић најавила је данас да ће ускоро бити организовани ,,Дани Србије” у Шангају.
Месаровић је после састанка премијера Србије Ђуре Мацута и градонацелника Сангаја Гонг Зенга истакла да је велика част што је данас градоначелник Шангаја лично подржао овај предлог, како би Србија промовисала производе и тако додатно унапредила спољнотрговинску размену, представила привредне потенцијале наше земље, туризам, културу и друге видове сарадње.
На састанку који је одржан у Шангају, који је предводио председник Владе проф. др Ђуро Мацут, према њеним рецима, посебно је наглашена важност даљег развијања и унапређења свеобухватне сарадње између две државе и два народа.
-На манифестацији коју организујемо, на најбољи могући начин ћемо представити потенцијале наше Србије нашим кинеским пријатељима. Од изузетне је важности што је лично градоначелник Шангаја подржао организацију оваквог догађаја који ће значајно даље продубити наше односе, али и директно утицати на развој економије наше државе и коришћење Споразума о слободној трговини у што већој мери -поручила је Месаровић.
То је, додала је, само још једна потврда међусобног поштовања и пријатељства наших држава и народа, утемељеног на личним и пријатељским односима председника Александра Вучића и Си Ђипинга, који су сарадњу Србије и Кине подигли на највиши историјски ниво - изградњу заједнице са заједничком будућношћу.
-Нека живи челично пријатељство Србије и Кине- истакла је Месаровић на Инстаграм профилу.