clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Патријарх Порфирије и Додик брали боровнице на Јахорини: Пријатно поподне у Републици Српској

12.08.2025. 10:22 10:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Танјуг/ Срна

ЈАХОРИНА: Његова светост патријарх српски Порфирије рекао је да је провео пријатно поподне са председником Републике Српске Милорадом Додиком на обронцима планине Јахорине.

"Делити плодове Богом дароване природе са драгим пријатељима, у слози и братској љубави велики је благослов Божији", навео је српски патријарх на свом Инстаграм профилу.

Он је ноћас на Инстаграму објавио и видео-снимак како бере боровнице са Милорадом Додиком на Јахорини.

Патријарх је додао "да се моли свемилостивом Господу да слога, мир и љубав завладају у срцима свих нас".

2
Фото: Танјуг/ Срна
патријарх Порфирије милорад додик
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај