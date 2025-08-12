Патријарх Порфирије и Додик брали боровнице на Јахорини: Пријатно поподне у Републици Српској
12.08.2025. 10:22 10:25
Коментари (0)
ЈАХОРИНА: Његова светост патријарх српски Порфирије рекао је да је провео пријатно поподне са председником Републике Српске Милорадом Додиком на обронцима планине Јахорине.
"Делити плодове Богом дароване природе са драгим пријатељима, у слози и братској љубави велики је благослов Божији", навео је српски патријарх на свом Инстаграм профилу.
Он је ноћас на Инстаграму објавио и видео-снимак како бере боровнице са Милорадом Додиком на Јахорини.
Патријарх је додао "да се моли свемилостивом Господу да слога, мир и љубав завладају у срцима свих нас".