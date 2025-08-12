ТРАГЕДИЈА НА ЈАДРАНУ - Шестогодишњи дечак се удавио у мору
Дечак (6) удавио се у Јадранском мору након што је "побегао" мајци, која је само скренула поглед на секунд.
Нестанак дечака пријављен је јуче на италијанској обали, недалеко од Венеције. Његово беживотно тело пронађено је током ноћи на дубини од око 2 метра.
Малишан је нестао у понедељак 11. августа послеподне, на плажи у близини Венеције, на подручју Kавалина. Малишан се купао испред камп насеља Вела Блу, а мајка је само на секунд склонила поглед и дечака више није било.
Уследила је драматична потрага, а тело је пронађено током ноћи, на око 100 метара од обале. Бројни грађани формирали су људски ланац, како би помогли спасиоцима и рониоцима да пронађу дете.
Према наводима медија, спасиоци су пронашли тело око 3 сата јутрос, недалеко од места где је малишан, родом Италијан, летовао са породицом.
Тело је пронађено захваљујући специјалним сонарима који претражују морско дно.
Мајка је јуче, према наводима медија, око 16 часова, спасиоцима пријавила да јој је дете нестало. Истог секунда кренуло се у потрагу. Спасиоци су улетели у два гумена чамца и кренули да претражују воду. Убрзо су стигли и специјални спасилачки тимови из Јеола и Венеције.
У акцију потраге био је укључен и хеликоптер, а купачи су формирали људски ланац и ушли у воду претражујући сваки метар морског дна. Нажалост, дечака нису могли да пронађу.
Спасиоци су наставили потрагу и током ноћи, надајући се да ће дете пронаћи живот. Нажалост, око 3 сата ујутру стигле су најгоре вести. Да је тело малишана пронађено на дубини од око два метра.