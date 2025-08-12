Најмање 11 мртвих у израелском нападу на Газу
12.08.2025. 12:17 12:21
ГАЗА: Најмање 11 људи погинуло је у ноћном нападу израелских авиона и тенкова на источне делове Газе, тврде сведоци и лекари.
Према извештајима, у нападима током ноћи седам људи погинуло је у предграђу Зејтун, а четири у центру Газе, пренео је Ројтерс.
На југу, пет особа, укључујући брачни пар и њихово дете, погинуло је у Kан Јунису, док су још четири особе убијене у шаторском кампу у Мавасију.
Истовремено, високи званичник Хамаса Халил ел-Хаја стиже у Kаиро на разговоре о 60-дневном примирју и размени талаца.
Последња рунда преговора, одржана у Kатару крајем јула, завршила се без напретка, а обе стране међусобно се оптужују за застој, пренела је агенција.