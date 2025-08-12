clear sky
29°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Најмање 11 мртвих у израелском нападу на Газу

12.08.2025. 12:17 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Gaza
Фото: Tanjug/AP Photo/Ohad Zwigenberg

ГАЗА: Најмање 11 људи погинуло је у ноћном нападу израелских авиона и тенкова на источне делове Газе, тврде сведоци и лекари.

Према извештајима, у нападима током ноћи седам људи погинуло је у предграђу Зејтун, а четири у центру Газе, пренео је Ројтерс.

На југу, пет особа, укључујући брачни пар и њихово дете, погинуло је у Kан Јунису, док су још четири особе убијене у шаторском кампу у Мавасију.

Истовремено, високи званичник Хамаса Халил ел-Хаја стиже у Kаиро на разговоре о 60-дневном примирју и размени талаца.

Последња рунда преговора, одржана у Kатару крајем јула, завршила се без напретка, а обе стране међусобно се оптужују за застој, пренела је агенција.
 

Израел Израел Палестина Газа
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај