clear sky
29°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТОПЛОТНИ ТАЛАС СЕ НАСТАВЉА И СУТРА Температура до 38 степени НЕ ВИДИ СЕ КРАЈ ВРУЋИНАМА

12.08.2025. 12:06 12:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Сутра ће, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) у Србији бити сунчано и веома топло време.

Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак источни и југоисточни. 

Најнижа температура биће од 14 до 21 степен, а највиша од 34 до 38 степени.

Идућих седам дана биће претежно сунчано и веома топло време са максималном температуром у већини места од 34 до 37 степени. 

У четвртак и петак (14-15.08.) дуваће умерен, понегде и јак источни и југоисточни ветар.

Метео временска прогноза
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај