ТОПЛОТНИ ТАЛАС СЕ НАСТАВЉА И СУТРА Температура до 38 степени НЕ ВИДИ СЕ КРАЈ ВРУЋИНАМА
12.08.2025. 12:06 12:08
БЕОГРАД: Сутра ће, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) у Србији бити сунчано и веома топло време.
Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак источни и југоисточни.
Најнижа температура биће од 14 до 21 степен, а највиша од 34 до 38 степени.
Идућих седам дана биће претежно сунчано и веома топло време са максималном температуром у већини места од 34 до 37 степени.
У четвртак и петак (14-15.08.) дуваће умерен, понегде и јак источни и југоисточни ветар.