СТОГОДИШЊА ТРАДИЦИЈА ЈЕДНЕ ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У СУБОТИЦИ Дужијанца у знаку захвалности за плодове земље (ФОТО)

Ова традиционална манифестација настала је из дубоке потребе ратара, пре свега Хрвата и Буњеваца, да покажу захвалност за успешно окончану жетвену сезону.

Манифестација представља спој молитве и захвалности, обичаја и културних вредности. На овај начин ратари се захваљују Богу на тешко зарађеном хлебу. По традици бандаш и бандашица, Томислав Иванковић и Марија Дулић представљају некадашње жетеоце. На традиционалној Скупштини рисара представљени су најбољи жетеoци ове године. Прво место освојили су Маринко Кујунџић и Ружа Јухас са салаша у Ђурђину, друго место припало је Петру Тиквицком и Јелени Будимац, док су треће место поделили Маријан Марцикић и Јоца Вуковић.

Фото: Дневник / С. Иршевић

По традицији каруце су биле окићене симболима Дужијанце попут сламе, а поворка се истицала великим класом и круном од сламе.

- Сваки ред на њиви, свака кап зноја, трудом и напором, пољопривредници су заједно са становницима разних занимања градили свој град и борили се за обезбеђивање довољно хране. Управо тај хлеб је повезивао заједницу и симбол је у нашој народној традицији. Налази се у здравицама, добродошлицама, изрекама... И сам Господ у молитви коју нас је научио говори нам да од њега тражимо ‘хлеб наш насушни’ као једино што нам од земаљског истински треба. Јер, без свега осталог можемо. Без хлеба - не можемо - истакао је Срђан Самарџић, помоћник градоначелника Суботице.

Дан дужијанце и празник Буњеваца Дан Дужијанце је и један од четири навионална празника Буњеваца који се обележава на Велику Госпојину 15. августа, представља један од најзначајнијих делова културног идентитета Буњеваца. Централни део свечаности је посвећење хлеба од новог жита који се предаје домаћину Дужијанце, у овом случају председници БНС Сузани Кујунџић Остојић. Манифестација је праћена културно-уметничким програмом. Ова традиција, коју су Буњевци донели пре четири века, остаје живо сведочанство њихове привржености обичајима, језику и култури кроз свечане наступе културно-уметничких друштава и друге културне садржаје инспирисане културом и идентитетом.

Фолклорно вече отворило је друштво ХКЦ Буњевачко коло, након чега је наступило петнаест ансамбала, потврђујући да Дужијанца остаје жива традиција која спаја све генерације.

- Осим туристичке вредности, ова манифестација носи духовни садржај који приказује идентитет Хрвата на северу Бачке - истиче Маринко Пиуковић, директор УБХ Дужијанца.

Фото: Дневник / С. Иршевић

Симболичним показивањем хлеба од новог жита на све четири стране света и Великим бачким колом у којем су учествовали домаћи жетеоци, посетиоци и туристи, 115. Дужијанца је још једном потврдила свој статус најатрактивнијег приказа обичаја у Србији, али и важног дела културног идентитета целе Војводине.

Традиционално положени су венци на бисту Блашка Рајића и Споменик посвећен рисару.