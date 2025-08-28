ПОЖАРИ УПАЛИЛИ АЛАРМЕ - СРБИМА СТИЖУ УПОЗОРЕЊА НА ТЕЛЕФОН Ево зашто треба да будете поред телефона ако идете у Грчку
28.08.2025. 16:09 16:15
Коментари (0)
Важно обавештење стигло је данас Србима који се тренутно налазе у Грчкој, а након што су у местима у близини Парге и Превезе избили пожари, док су становницима већ масовно послате поруке да буду у приправности.
"Важно обавештење! Избили су пожари у близини Парге и Превезе у местима Вувупотамос, Аидони и Kлисура. У 15 часова по локалном времену су послате поруке са броја 112 да људи буду у приправности.
Уколико се налазите у овом делу Грчке, нека вам телефони буду у близини и пратите детаљно упутства.
Надам се да ће се пожари угасити или ставити под контролу.
Поздрав из Атине", пише у обавештењу које је освануло данас на Фејсбук страници "Грчка инфо".