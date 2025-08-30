СПЦ ДАНАС СЛАВИ СВЕТОГ МУЧЕНИКА МИРОНА Ова молитва олакшава бол и проблеме
Црква и верници данас славе дан сећања на Светог мученика Мирона, свештеника који је због своје привржености Христу страшно страдао.
Свети мученик Мирон био је свештеник у неком месту у Ахаји у 3. веку. Потицао је из богате и угледне породице и предање каже да је био благ и кротак човек кога су верници волели, а чак и незнабошци поштовали.
Међутим, у време цара Декија наступи велики прогон хришћана. На сам Божић, војска је упала у цркву у којој је Мирон служио литургију, извела свештеника на очиглед светине и почела да га мучи захтевајући да се одрекне своје вере.
Мучење овог светитеља је било страшно - прво су га спаљивали - легенда каже да га је од ватре спасао анђео који му се јавио и заштитио га, а онда су кренули да му деру кожу, део по део.
Мучени Мирон, без обзира на то што је трпео страшне болове, није поклекао и чак је у једном тренутку дограбио комад сопствене коже и њиме ударио римског судију у лице. Мирон је након тога одведен у град Кизик и тамо посечен. Ипак, народ није заборавио доброту и благост Светог Мирона.
И данас му се моле, а он важи за заштитника кротких и невиних људи који никоме нису учинили никакво зло. Верује се да ће им овај светитељ притећи у помоћ и спасти их сваке невоље ако у цркви запале свећу и помоле му се.
"Мученик Твој Господе, Мирон, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше."
(Kurir.rs)