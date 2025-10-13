ОВО ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈЧЕШЋИХ И НАЈТЕЖИХ ОБЛИКА МЕНТАЛНОГ ПОРЕМАЋАЈА ОД КОГ ПАТИ ЧАК 250.000 ЉУДИ У СРБИЈИ! Стручњаци упозоравају на симптоме
Ментално здравље утиче на сваки аспект живота, од посла и школе до породичних односа, а његова невидљивост често скрива стварне последице.
Сваки непрепознат симптом, дан без адекватне подршке, може да погорша стање и утиче на квалитет живота не само оболелих, већ и њихове околине.
- Циљ Светског дана менталног здравља је да смањимо стигму и подстакнемо све којима је помоћ потребна да је траже без страха или осуде Превенција, правовремена дијагноза и адекватно лечење су кључни за смањење последица депресије и других менталних поремећаја, као и за очување менталног здравља - истиче председник Удружења психијатара Србије професор др Чедо Миљевић.
Депресија је један од најчешћих и најтежих облика менталних поремећаја. У Србији од ње пати око 250.000 људи, а упркос великом броју оболелих, она остаје недовољно препозната и третирана. Најизраженији симптоми су губитак осећања задовољства, осећање туге и нерасположења, безнадежност, поремећај спавања и губитак апетита.
Водећи узрок инвалидитета
Депресија је водећи узрок инвалидитета, а ризик од суицида код особа које пате од депресије је четири пута већи у односу на општу популацију. Код особа са тешким облицима депресије вероватноћа суицида је чак 20 пута већа. Две трећине особа које изврше суицид патило је од депресије.
- Депресија озбиљно нарушава квалитет живота и свакодневно функционисање. Kод око 15 одсто пацијената нема побољшања након примене два или више различитих оралних антидепресива, па је потребно применити напредну терапију која даје добре резултате и за коју се надамо да ће ускоро бити доступна у свакодневној пракси - објашњава секретар за едукацију Удружења психијатара Србије др Маја Пантовић Стефановић.