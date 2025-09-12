НАСТАВЉЕНО СУЂЕЊЕ НОВОСАЂАНИНУ ОКРИВЉЕНОМ ДА ЈЕ УБИО НЕВЕНЧАНУ СУПРУГУ Фаркаш: Жао ми је што сам то урадио и њој и себи
У Вишем суду у Новом Саду јуче је настављено суђење Јожефу Фаркашу (37), окривљеном за тешко убиство.
Према наводима оптужнице, он је 20. априла прошле године, у Улици Баја Пивљанина 16, у новосадском насељу Велики рит, са умишљајем усмртио Аранку Аљити, коју је претходно злостављао. Жена је напустила њихову ванбрачну заједницу, а он је, и поред тога што је од 21. марта 2024. године имао забрану контактирања и прилажења оштећеној, дошао на поменуту адресу и задао јој више убода по телу, од којих је несрећна жена преминула на лицу места.
- Не знам да ли ми верујете или не, али мени је стварно жао што сам то урадио и њој, и себи и својој породици – рекао је јуче Јожеф Фаркаш пред судским већем судије Сање Перић.
Иначе, окривљени је сада покојну Аранку, док су живели заједно, више пута физички и психички злостављао. Према оптужници, није јој дозвољавао да иде на посао и физички је нападао. Једном приликом је ударио отвореном шаком по лицу, а једном јој задао ударац ногом у главу. Након што је оштећена напустила ванбрачну заједницу, у више наврата је долазио и наговарао је да му се врати, а како је она то одбила, претио јој je да ће је убити уколико се уда за другог човека.
Житељи Великог рита су, након злочина, испричали да је окривљени, упркос забрани приласка која му је одређена због сумње на насиље у породици, убио невенчану супругу у кући њеног брата. Са Аранком, са којом има троје деце, живео у насељу Бангладеш, али га је она напустила и дошла код брата у Велики рит. Безуспешно је наговарао да му се врати, и вероватно је из тог разлога дошао и тог кобног 20. априла, само два дана пре него што ће му истећи мера забране приласка. Након почињеног злочина, Фаркаш је покушао самоубиство. Он је са вишеструким тешким убодним ранама и посекотинама, које је сам себи нанео, превезен у Ургентни центар, а по изласку из болнице одређен му је притвор у ком се и даље налази.