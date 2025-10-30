ОПЕРИСАН ПОВРЕЂЕНИ МЛАДИ ЏУДИСТА Лончар: Имао је тешку повреду кичме, ПРЕРАНО ЈЕ ЗА ПРОГНОЗЕ; Ево у каквом је стању
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да је млади џудиста, повређен у саобраћајној несрећи код Новог Сада, хитно оперисан у Ургентном центру у Београду због повреде кичме и навео да је његово стање стабилно.
Лончар је рекао да је дечак имао тешку повреду кичме и да је у четвртак урађена изузетно комплексна хируршка интервенција.
''Јутрос сам га обишао, оно што могу да кажем је да је његово стање стабилно, боље него што је било јуче. Урађена је изузетно комплексна хируршка интервенција, била је страшна повреда, повреда кичме. Сада следи период опоравка. Прерано је да било шта кажемо и нећемо бити неозбиљни, молимо се за ту децу'' рекао је Лончар за Пинк.
Он је навео да су остали повређени дечаци збринути у Дечијој болници у Новом Саду и да су сви у стабилном стању.
''Једно дете је и даље у интензивној нези, али је стабилно. Нема погоршања ни за једно дете, што је најважније. Деца која су на одељењу су добро и очекује се да у наредним данима нека од њих буду пуштена кући'', рекао је Лончар.
Истакао је да су сви расположиви капацитети ангажовани да се помогне повређеним џудистима и да се њихово стање прати 24 часа.
У саобраћајној несрећи која се јуче рано ујутро догодила на ауто-путу Београд - Нови Сад погинуо је шеснаестогодишњи џудиста Партизана, а несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал.
У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.