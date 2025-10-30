broken clouds
НА РОЂЕЊУ ЈЕ ИМАЛА 300 ГРАМА Рођена 16 недеља пре термина ПОБЕДИЛА СВЕ ПРОГНОЗЕ И КОНАЧНО ЈЕ КОД КУЋЕ

30.10.2025. 09:40
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
а
Фото: Pixabay.com

БЕРЛИН: Лекари Универзитетске болнице у Магденбургу успели су да одрже у животу превремено рођену девојчицу која је била тешка само 300 грама, довољно дуго да почне да се самостално развија, преноси данас Билд.

Из болнице су саопштили да је реч о "изванредном медицинском успеху", јер је девојчица рођена 16 недеља пре термина, и стога се сматра изузетно превремено порођајем, а стопа преживљавања таквих беба широм света износи само 25 процената.


"Дете је било на респиратору седам недеља пре него што је могло самостално да дише. Лечење захтева изузетно прецизан и пажљив приступ", рекао је главни лекар Ралф Бетгер.

Он је додао да је породица дуго остала у болници, да би се изградила и одржала веза са дететом, а девет недеља након првобитно процењеног датума порођаја, родитељи су коначно могли да однесу девојчицу кући.

Према Гинисовој књизи рекорда, рекорд за најмлађу преживелу превремено рођену бебу на свету држи Неш Кин из Сједињених Америчких Држава, који је рођен 19 недеља пре времена и тежио је само 283 грама.

Он је први рођендан прославио у јулу ове године.

превремено рођене бебе берлин
