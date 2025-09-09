БЕЗ ДОГОВОРА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ Влада подиже минималац на 551 евро од јануара 2026.
БЕОГРАД: Први потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас, после редовне седнице Социјално економског савета, да ће на седници Владе у четвртак бити донета одлука о редовном повећању минималне зараде од 1. јануара 2026. године на 551 евро, што је повећање од 10,1 одсто.
"Ово је последњи у низу састанака који смо имали у протеклих неколико недеља, а тема је управо била редовно повећање минималне зараде од 1. јануара 2026. године. Ми ћемо на седници Владе у четвртак, дакле за два дана, донети одлуку о редовном повећању минималне зараде од 1. јануара 2026. године на 371 динар по радном часу. То је укупно 64.554 динара или 551 евро", рекао је Мали на конференцији за медије у Палати Србија.
Мали је истакао да то повећање иде на ванредно повећање које следи већ од 1. октобра ове године, када ће минималац бити повећан на 500 евра.
Министарка за рад Милица Ђурђевић Стаменковски изјавила је да на 125. редовној седници Социјално-економског савета није подржан предлог Владе Србије о повећању минималне цене рада.
"Грађанима смо обећали да, уколико након социјалног дијалога који смо водили не будемо добили подршку за овај предлог, ми нећемо одустати од наших политичких циљева и од обећања које је дато грађанима, а обећали смо да ће доћи до повећања минималне цене рада 1. јануара 2026. године и према предлогу Владе Републике Србије то повећање износило би 10,1 одсто, односно 371 динар по радном сату. Уз обећање радницима који су до сада примали минималну цену односно минималну зараду, уз повећање неопорезивог дела зарада за 20,4 одсто, односно на 34.221 динар изашли смо и у сусрет захтевима самих послодаваца", рекла је министарка.
Ђурђевић Стаменковски је додала да су синдикати више наступили политички него у интересу оних које су заступали.
"Парадоксално је да синдикати који заступају раднике не дају подршку повећању минималне цене рада. И поставља се питање да ли би њихова одлука данас била таква да не постоје механизми владе Републике Србије да ми то сами мимо њихове воље урадимо. Али, као што рекох, ми се нисмо руководили политичким, партијским, дневно-политичким околностима, већ интересима радника. И без обзира на чињеницу да нисмо постигли консензус, хвала свима на дискусији и верујем да ћемо наставити да водимо квалитетан социјални дијалог", истакла је министарка.
Додала је да је њихова процена била да минимална цена рада треба да се повећа на 70.000 динара.
"Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у договору са Министарством финансија и са осталим важним адресама у Влади Републике Србије припремило је предлог који ће данас ићи како би Влада усвојила одлуку о повећању минималне цене рада", рекла је она.
Истакла је да је за нешто више од 90.000 радника у Србији који примају минималац то значајна вест.
"Уколико обухватимо сва повећања током протеклих годину дана, имаћемо до сада највеће историјско повећање од кумулативних 38 одсто", истакла је Ђурђевић Стаменковски.