МАЈА ГОЈКОВИЋ ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ ШИД Музеј наивне уметности и гимназијска сала у новом руху ПРИПРЕМА ЗА ЕКСПО 2027 (ФОТО, ВИДЕО)
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић посетила је Шид где је обишла Музеј наивне уметности "Илијанум" и фискултурну салу Гимназије "Сава Шумановић".
Гојковић је изразила задовољство што је посетила ПОпштину Шид у којој су завршени пројекти које помогла Покрајинска влада из свог буџета.
-Обишли смо познати Музеј Илијанум посвећен сликама чувеног сликара Илије Босиља. Импресионирана сам тиме што сам видела данас, нисам се надала да то тако лепо изгледа. Пројекат смо започели још док сам била министар културе. Сада видимо светски призната дела творца наивне маргиналне уметности на једном лепом месту. Ово је велика припрема Општине Шид за Експо 2027. Бенефите свакако ће имати општине које су близу и које су добро повезане са главним градом. Једна од тих општина је свакако Шид. Преко Министарства за локалну самоуправу издвојена су средстава за реконструкцију и адаптацију и поставке и зграде музеја. Мислим око 150 милиона за ову галерију, за Галерију Саве Шумановић и за интервенције за неколико улица у самој општини Шид. Треба истаћи да је депо одлично урађен. У Гимназији "Сава Шумановић" сала за физичко данас лепо изгледа, модерно, светла је. Овде се одржава и школица спорта за најмлађе узрасте - навела је Гојковић.
Председник Општине шид Зоран Семеновић захвалио се у име свих грашана за помоћ око ових инвестиција.
-Општина Шид је мала и нема довољно средстава те без подршке ово не бисмо могли да урадимо. Спремамо се за ЕКСПО 2027 - рекао је Семеновић.