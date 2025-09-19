НАСТАВЉА СЕ НАСИЉЕ НАД СРБИМА НА КОСМЕТУ: Недопустив чин упада у домове здравља а циљ је насилна интеграција Срба
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Председница скупштинског Одбора за Косово и Метохију Данијела Николић изјавила је да је синоћни упад тзв. косовске полиције у просторије обезбеђења Клиничко болничког центра Косовска Митровица и Дома здравља Косовска Митровица недопустив чин и још један покушај правног и институционалног насиља у циљу насилне интеграције Срба на КиМ.
Николић је нагласила да здравствени и образовни систем никада нису били упитни, нити тема било каквих преговора.
"Здравствени радници ових установа показују доследност своје професије и висок степен професионалности и етике у пружању лекарске помоћи свим становницима овог дела наше територије без обзира на веру и националну припадност", навела је Николићева у саопштењу.
Истакла је да су део српског система и да ће тако остати.
"Док са једне стране нелегитиман премијер у Приштини говори о потреби интеграције српског здравства и школства у тзв. косовски систем, јер је 'дуални систем неодржив', његов послушник и доушник, бивши Србин Ненад Рашић уместо осуде таквог става свог шефа, он помпезно најављује у кампањи за локалне изборе да ће учинити све да та интеграција буде безболна", указала је Николићева, преноси ТВ Мост.
Истакла је да је јасна порука пред локалне изборе да ли бирамо оне који "безболно заокружују независност Косова или бирамо наше људе достојне српства који су брана таквим интересима па и бившим Србима".
"Политички губитник Аљбин Курти је још једном показао да су му Срби полигон за иживљавање за позицију коју је одавно изгубио и да се једино пред Србима осећа тзв. премијером намећући ауторитет који над Албанцима де фацто нема", додала је Николићева.
Истакла је да је на међународној заједници да стане на пут Куртију и заустави терор над српским народом, јер, како је навела, синоћни упад у српске здравствене установе није ништа друго него тестирање пулса са циљем даљих ескалаторних потеза у покушају потпуне контроле над свим српским институцијама.