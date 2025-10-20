ПОСЕБНА СЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ Почетак тачно у подне; Јавности ће бити представљен пројекат "Лесковац - престоница културе 2026"
Влада Србије на челу са премијером проф. др Ђуром Мацутом одржаће данас у Лесковцу посебну седницу у згради локалне самоуправе у том граду.
Посебна седница почеће у 12 часова, а пре ње предвиђено је отварање вртића "Весела дружина", најављено је из Владе Србије.
После посебне седнице у Народном музеју у том граду биће представљен пројекат "Лесковац - престоница културе 2026".
Министарство културе донело је недавно одлуку да Лесковац постане национална престоница културе у 2026. години, пошто је у конкуренцији са Суботицом, Сомбором и Врњачком Бањом освојио највише поена према оцени стручне комисије.
Комисија је навела да Лесковац поседује јединствено културно окружење и богату туристичку понуду.