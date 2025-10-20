overcast clouds
7°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЕБНА СЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ Почетак тачно у подне; Јавности ће бити представљен пројекат "Лесковац - престоница културе 2026"

20.10.2025. 08:44 08:51
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
влада
Фото: Танјуг / Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević

Влада Србије на челу са премијером проф. др Ђуром Мацутом одржаће данас у Лесковцу посебну седницу у згради локалне самоуправе у том граду.

Посебна седница почеће у 12 часова, а пре ње предвиђено је отварање вртића "Весела дружина", најављено је из Владе Србије.

После посебне седнице у Народном музеју у том граду биће представљен пројекат "Лесковац - престоница културе 2026".

Министарство културе донело је недавно одлуку да Лесковац постане национална престоница културе у 2026. години, пошто је у конкуренцији са Суботицом, Сомбором и Врњачком Бањом освојио највише поена према оцени стручне комисије.

Комисија је навела да Лесковац поседује јединствено културно окружење и богату туристичку понуду.

Влада Србије Седница Владе
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај