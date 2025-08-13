ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СА АУСТРИЈСКИМ ПРЕМИЈЕРОМ ШТОКЕРОМ О НАШЕМ ЕВРОПСКОМ ПУТУ Србија може увек да рачуна на подршку Аустрије
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да од Аустрије Србија увек има подршку и помоћ на европском путу.
Вучић је, током конференције за медије са савезним канцеларом Аустрије Кристијаном Штокером, казао да су данас разговарали о свим значајним питањима када је реч о европском путу Србије.
"Разговарали смо о реформи у области владавине права до неопходности дијалога са Приштином као једином могућем начину за прелажење напетости и криза које постоје", казао је Вучић.
Како је додао, истовремено су указали на неопходност очувања мира и стабилности у целом региону.
"Верујем да увек, као што смо имали до сада, на нашем европском путу можемо да имамо значајну подршку наших аустријских пријатеља", казао је Вучић.
На питање да ли је Србија заиста ближа отварању Кластера 3 који је пролонгиран на јесен ове године, Вучић је рекао да не зна када и да ли ће да буде отворен.
"Многи су се надали у то да ће се доћи на силу до промене у Србији, без воље народа, много новца је у то уложемо. Ја знам да је то готово, јер кад кренете у насиље, у силеџијство, онда знате да је то све пропало и онда су то очајнички последњи трзаји и покушаји, али вам то говори колико је уложено и да не сме да прође да нешто не покушају на такав начин.
То силеџијство, то насилништво које им је преостало као једини начин борбе против оних који имају поверење народа довољно говори о томе колико нису успели. Хоће ли увек да се пронађе нека Хрватска или не знам ко ко ће да каже 'нећемо данас да вам подржимо Кластер 3' - нити знам, нити хоћу да нагађам", рекао је Вучић.
Додао је да је наше да себе мењамо и да ми будемо бољи.
"Наше је да разумемо и оне људе који су на улицама и њихове потребе, да им излазимо у сусрет, осим што не можемо да подржимо насилништво ни на који начин. Тако да ја то да гарантујем да ће нешто да буде отворено нити могу, нити хоћу, а ми морамо себе да мењамо, много нових реформи да урадимо, много тога другог. То је наш посао и то треба да радимо због себе, а не да бисмо добили награду од неког другог", рекао је Вучић.