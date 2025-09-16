clear sky
ПОЧАСТ У ЦАРСКОЈ ПАЛАТИ

(ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ СА ЦАРЕМ НАРУХИТОМ Вучић отворио ново поглавље у односима Србије и Јапана

16.09.2025. 07:16 07:21
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Vučić
Фото: Screenshot Instagram / buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић састао се данас у Токију са Његовим Величанством царем Јапана Нарухитом и том приликом истакао да је поносан што је био у прилици да представља Србију у Јапану.

Вучић је изјавио да је замолио цара Нарухита да размотри могућност посете Србији, посебно имајући у виду још увек жива сећања на посету тадашњег принца Акихита Београду 1976. године. 

"Изузетна част и јединствена церемонија доласка и пријема у Царској палати у Токију. Почаствован што сам много тога могао да научим од јапанског цара Нарухита и поносан што сам био у прилици да представљам Србију на оваквом месту", написао је председник Вучић на Инстаграм профилу будуцностсрбијеав.

Председник Републике Србије Александар Вучић налази се на аудијенцији код Његовог Величанства јапанског цара Нарухита у Царској палати у Токију.

Председник Вучић је истакао да тај сусрет отвара нову страницу у билатералним односима и шаље јасну поруку да Србија и Јапан заједно гледају у будућност. 

"Имао сам част да се у Токију састанем са Његовим Величанством царем Јапана Нарухитом. Овај сусрет представља потврду дубоког међусобног поштовања и пријатељства које повезује наше две земље", навео је Вучић на Инстаграму. 

Ово је први званични сусрет председника Вучића и цара Нарухута, а председник Вучић касније ће се састати и са председником Владе Јапана Шигеру Ишибом.

Председник Србије од 14. септембра борави у радној посети Јапану, а јуче је у Осаки присуствовао званичној церемонији представљања Националног дана Србије на изложби Експо у том граду. Посету Јапану председник Вучић завршава сутра, 17. септембра.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Политика
