ПОЧАСТ У ЦАРСКОЈ ПАЛАТИ
(ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ СА ЦАРЕМ НАРУХИТОМ Вучић отворио ново поглавље у односима Србије и Јапана
Председник Србије Александар Вучић састао се данас у Токију са Његовим Величанством царем Јапана Нарухитом и том приликом истакао да је поносан што је био у прилици да представља Србију у Јапану.
Вучић је изјавио да је замолио цара Нарухита да размотри могућност посете Србији, посебно имајући у виду још увек жива сећања на посету тадашњег принца Акихита Београду 1976. године.
"Изузетна част и јединствена церемонија доласка и пријема у Царској палати у Токију. Почаствован што сам много тога могао да научим од јапанског цара Нарухита и поносан што сам био у прилици да представљам Србију на оваквом месту", написао је председник Вучић на Инстаграм профилу будуцностсрбијеав.
Председник Републике Србије Александар Вучић налази се на аудијенцији код Његовог Величанства јапанског цара Нарухита у Царској палати у Токију.
Председник Вучић је истакао да тај сусрет отвара нову страницу у билатералним односима и шаље јасну поруку да Србија и Јапан заједно гледају у будућност.
"Имао сам част да се у Токију састанем са Његовим Величанством царем Јапана Нарухитом. Овај сусрет представља потврду дубоког међусобног поштовања и пријатељства које повезује наше две земље", навео је Вучић на Инстаграму.
Ово је први званични сусрет председника Вучића и цара Нарухута, а председник Вучић касније ће се састати и са председником Владе Јапана Шигеру Ишибом.
Председник Србије од 14. септембра борави у радној посети Јапану, а јуче је у Осаки присуствовао званичној церемонији представљања Националног дана Србије на изложби Експо у том граду. Посету Јапану председник Вучић завршава сутра, 17. септембра.