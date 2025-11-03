ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈ У МАНАСТИРУ ТУМАНЕ Дочекана икона и мошти Светог Гаврила Грузијског
У манастиру Тумане јуче је одржан велики духовни и историјски догађај – свечано је дочекана икона Светог старца Гаврила Грузијског са делом његових светих моштију.
Икону су израдиле сестре манастира Самтавро у Грузији, где почивају мошти овог дивног угодника Божјег. Велики број верника окупио се у молитви и радости да дочека овај свети дар, који српском народу доноси нови благослов и небеског заступника.
Светиња је у Србију стигла благословом Његовог Високопреосвештенства Митрополита Андреја Горског, ученика самог светитеља, као дар братке Грузијске Православне Цркве. Свечани дочек моштију уприличен је у 8:45 часова, након чега је служена Света Литургија коју су, уз присуство бројог свештенства, монаштва и верног народа, служили оци манастира Туман.
- Ово је не само историјски већ и небески дан, убележен црвеним словом у трајање ове светиње. Дочекали смо мошти св. старца Гаврила из Грузије. Њега, као нашег савременика, молимо да нас заступа пред Богом у ово тешко и судбоносно време, да нам помогне да носимо бремена искушења и све нас надахне светлошћу Христовом која га краси. Благословен је овим светим даром манастир Туман, али и читава српска земља и народ - поручио је архимандрит Димитрије, игуман манастира Туман.
Овим догађајем манастир Туман добио је још једну велику светињу. Поред моштију Светог Зосима, Светог Јакова и Светог Нектарија, верници ће од сада имати прилику да се поклоне и моштима Светог Гаврила Грузијског, великог молитвеника, подвижника и чудотворца новог доба.