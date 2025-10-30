broken clouds
9°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ Ауто-пут ће данас бити ЗАТВОРЕН

30.10.2025. 07:38 07:45
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com / ilustracija

Ауто-пут "Принцеза Ксенија" биће затворен за саобраћај вечерас од 22 сата до поноћи због извођења вежбе гашења пожара у тунелу Мала трава.

Како обавештавају у Монтепуту, у ноћи између 30. и 31. октобра 2025. године, у периоду од 22 сата до 00:00 часова, ауто-пут ће биће затворен за саобраћај због извођења вежбе гашења пожара у тунелу Мала трава, а реч је о редовној, законом прописаној вежби.

"Циљ је да ватрогасцима и осталим запосленима у служби осигурања безбедности на ауто-путу прикаже што реалнију ситуацију у случају незгоде - пожара у тунелу. На овај начин проверава се функционалност безбедносних система и унапређује спремност свих служби које учествују у реаговању на ванредне ситуације. Током наведеног периода саобраћај ће бити у потпуности обустављен, а по завршетку вежбе ауто-пут ће бити поново отворен", наглашавају у саопштењу. 

Моле се сви корисници за разумевање и поштовање привремене обуставе, у циљу безбедности и ефикасног извођења планиране активности. 

(Telegraf.rs)

ауто-пут Црна Гора
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај