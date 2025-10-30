ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ Ауто-пут ће данас бити ЗАТВОРЕН
Ауто-пут "Принцеза Ксенија" биће затворен за саобраћај вечерас од 22 сата до поноћи због извођења вежбе гашења пожара у тунелу Мала трава.
Како обавештавају у Монтепуту, у ноћи између 30. и 31. октобра 2025. године, у периоду од 22 сата до 00:00 часова, ауто-пут ће биће затворен за саобраћај због извођења вежбе гашења пожара у тунелу Мала трава, а реч је о редовној, законом прописаној вежби.
"Циљ је да ватрогасцима и осталим запосленима у служби осигурања безбедности на ауто-путу прикаже што реалнију ситуацију у случају незгоде - пожара у тунелу. На овај начин проверава се функционалност безбедносних система и унапређује спремност свих служби које учествују у реаговању на ванредне ситуације. Током наведеног периода саобраћај ће бити у потпуности обустављен, а по завршетку вежбе ауто-пут ће бити поново отворен", наглашавају у саопштењу.
Моле се сви корисници за разумевање и поштовање привремене обуставе, у циљу безбедности и ефикасног извођења планиране активности.