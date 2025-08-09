clear sky
КОБАН ПАД НИЗ ВОДОПАД Тешко повређен младић након скока са Пливског водопада у Јајцу

09.08.2025. 21:20 21:25
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Klix.ba
Коментари (0)
јајце
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ЈАЈЦЕ: Непосредно пре почетка јубиларног, десетог издања традиционалних скокова са Пливског водопада у Јајцу у БиХ дошло је до несреће у којој је повређен један младић, пренели су данас локални медији.

Наводи се да је непосредно пре почетка програма младић Д.М. који није био пријављен као учесник такмичења, скочио са водопада високог око 21 метар и задобио теже телесне повреде, преноси портал Klix.ba.

Екипа Хитне помоћи из Јајца брзо је реаговала и повређеном пружила неопходну медицинску помоћ, а организатори су апеловали на публику да поштује безбедносна правила и не изводи индивидуалне скокове ван званичног програма.

Иако је инцидент узнемирио присутне, такмичење је одржано према плану, уз учешће најбољих скакача из БиХ.

несрећа повређен младић јајце водопади
Извор:
Tanjug/Klix.ba
Пише:
Дневник
Вести Регион
