(ВИДЕО) “АКО ПОГЛЕДА У ВАС, НЕ СМЕТЕ ДА ЈЕ ГЛЕДАТЕ…” Огромни горила потрчао на једног од најопаснијих људи на свету, њему је СМЕШНО

У интервјуу за podcast "Поунд 4 Поунд", Сент-Пјер је поделио анегдоту о свом незаборавном сусрету са сребрном горилом током путовања у Руанду, где је био на трекингу са горилама. Током ове авантуре, бивши двоструки УФЦ шампион доживео је тренутак у којем је морао да донесе веома важну одлуку – да се преда.



- Имам смешну причу - почео је Сент-Пјер. - Заправо ме је јурила горила сребрних леђа. Био сам у Руанди, ишао сам на трекинг горилама, а водич нам је објаснио правила. Ако горила погледа у вас, не смете да је гледате. Ако приђе, не смете да бежите, само се померите и заузмите подређени положај - испричао је он.



Када га је горила погледала и пришла му, Сен-Пјер је знао да нема избора. Спустио је колена на тло, заузео положај подређености и молио се у тишини, надајући се да ће му тако дозволити да преживи.



- Када видите горилу на ТВ-у, то је једно, али када је видите уживо, то је потпуно другачије. Могао сам да видим његову мишићну структуру кроз крзно. Помислио сам, 'S***.' Било је страшно - рекао је Сент-Пјер, који је, срећом, био спасем захваљујући свом водичу који му је пружио руку.



This video was taken in Africa seconds after an alpha gorilla charged me. I had to take a submissive posture and get out of his way. One of the most frightening and incredible experiences of my life - even with all the fight training in the world I wouldn’t have been a match! pic.twitter.com/pn5N8X2J1t

— Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) June 12, 2018