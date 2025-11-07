ЦЕО БЕЧ ТРАГА ЗА СРБИНОМ, ЗАПУЦАО У ТУРСКОМ РЕСТОРАНУ Једна особа преминула, друга у тешком стању, ово су детаљи
У турском ресторану у Бечу синоћ је дошло до пуцњаве у којој је једна особа убијена, а једна тешко рањена. Према наводима аустријских медија, осумњичени стрелац је у бекству, а полиција сумња да је реч о мушкарцу пореклом из Србије.
У четвртак увече дошло је до пуцњаве у турском ресторану у Бечу, када је једна особа убијена, а једна тешко повређена. Сумња се да је нападач пореклом из Србије и у току је велика потрага за њим.
Према писању аустријских медија, упуцана су двојица Чечена - један је преминуо на лицу места након што је упуцан у абдомен, а други је превезен у болницу са повредама опасним по живот.
Сународници жртава су изјавили да је стрелац највероватније Србин, али то није званично потврђено. Истражитељи су навели да је вероватно аустријски држављанин са миграционим пореклом.
Како пише Кроне, у ресторану је дошло до свађе, а онда је у једном тренутку мушкарац извадио пиштољ и испалио неколико хитаца у двојицу противника. Стрелац и његов пратилац су у бекству.
До сукоба је дошло око 21:45 сати у Пајергасе. Једна од жртава је преминула на лицу места. Мотив није јасан. Истрагу је преузела Бечка државна криминалистичка полиција.
Из предострожности, подручје око ресторана је ограђено. Покренута је велика операција претраге у неколико бечких округа, али за сада осумњичени за пуцњаву није пронађен.