ДОНАЛД ТРАМП ЈЕ НОВИ ПРЕДСЕДНИК САД У Камалином штабу сузе и неверица

Републиканци освојили контролу над Сенатом, остварили успех и у Представничком дому. Светски званичници, међу којима и председник Србије Александар Вучић, упутили су честитке Доналду Трампу.

Према пројекцијама Ен-Би-Си њуза и Њујорк тајмс, Доналд Трамп је победник председничких избора у САД.

Како те медијске куће наводе, Трамп је победио у Висконсину, чиме је остварио већину електорских гласова, преноси РТС.

Висконсин, који има 10 електорских гласова, једна је од такозваних "колебљивих" држава, а на прошлим изборима тамо је већину добио кандидат демократа Џозеф Бајден.

Претходно је Фокс њуз прогласио Трампову победу.

Breaking News: Donald Trump was elected the 47th president of the United States, a stunning return to power after a dark and defiant campaign. https://t.co/rzpJY2vKN7 pic.twitter.com/1usYScpdAf

— The New York Times (@nytimes) November 6, 2024

Победом у Западној Вирџинији и Охају, републиканци су освојили контролу над Америчким сенатом, чиме су осигурали да странка кандидата републиканаца на председничким изборима Доналда Трампа следеће године контролише најмање један дом Kонгреса. Они су, такође, остварили успех у трци за контролу у Представничком дому, а ако освоје већину, биће у позицији да диктирају дневни ред у Вашингтону, помажући Трампу да испуни своје обећање о смањењу пореза и ограничењу имиграције, пренео је АП. Kоначни резултати вероватно још данима неће бити познати, али досадашњи резултати су осигурали републиканцима у Сенату да могу да помогну Трампу да именује конзервативне судије и друго владино особље.