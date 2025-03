ЕКСПЛОЗИЈА У РУДНИКУ УГЉА У ШПАНИЈИ Возила хитне помоћи и хеликоптери на терену

Хитне службе потврдиле су да су добиле дојаву о експлозији у руднику Дегана и да се на лицу места налазе два возила хитне помоћи и три хеликоптера.

Портпарол Хитне помоћи није рекао да ли има заробљених у руднику.

🚨🇪🇸 EXPLOSION IN SPAINISH COAL MINE



An explosion rocked the Cerredo coal mine in Degaña, Asturias, injured 9 workers — 2 of them seriously.



The blast occurred 700 meters underground around 5:30 a.m., in a tunnel near the León border, roughly 250 miles northwest of Madrid.… pic.twitter.com/i0KflygkhK

