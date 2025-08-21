(ВИДЕО) АУТОБУС ИЗ СРБИЈЕ КАМЕНОВАН У ГРЧКОЈ! Повређена два путника и возач
21.08.2025. 08:59 09:35
Инцидент се догодио на ауто-путу Егнатиа, пре излаза за стари национални пут Солун-Вероја.
Према пријави поднетој полицијским властима, напад су извела четири лица, највероватније малолетници.
Током напада разбијен је прозор на аутобусу и повређене су три особе. Један од њих, 64-годишњи возач аутобуса, пребачен је у болницу са лакшим повредама, одакле је отпуштен након указане прве помоћи.
У нападу су повређена и двојица српских туриста. Они су задобили лакше повреде и одбили су да буду превезени у болницу.
Након истраге, полиција је ухапсила две особе, међутим, ништа није пронађено код њих и оне су пуштене.