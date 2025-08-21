broken clouds
25°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) АУТОБУС ИЗ СРБИЈЕ КАМЕНОВАН У ГРЧКОЈ! Повређена два путника и возач

21.08.2025. 08:59 09:35
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

Инцидент се догодио на ауто-путу Егнатиа, пре излаза за стари национални пут Солун-Вероја.

Према пријави поднетој полицијским властима, напад су извела четири лица, највероватније малолетници.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Током напада разбијен је прозор на аутобусу и повређене су три особе. Један од њих, 64-годишњи возач аутобуса, пребачен је у болницу са лакшим повредама, одакле је отпуштен након указане прве помоћи. 

У нападу су повређена и двојица српских туриста. Они су задобили лакше повреде и одбили су да буду превезени у болницу. 

Након истраге, полиција је ухапсила две особе, међутим, ништа није пронађено код њих и оне су пуштене. 

(Telegraf.rs)

Грчка аутобус
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај