МАСОВНИ РУСКИ РАКЕТНИ НАПАДИ ШИРОМ УКРАЈИНЕ Гори цела земља, оштећене куће, има мртвих ПОГОЂЕН ЦЕНТАР ЛАВОВА (ВИДЕО)
Руске снаге извеле су серију напада широм Украјине, узрокујући велике материјалне штете, а повређено је најмање 12 цивила.
Напади су извршени у Лавову, Мукачеву и Запорожју, где је оштећено десетине кућа, пренео је Укринформ.
Градоначелник Лавова Андриј Садовиј навео је да је у нападу минобацачима и ракетама погођен центар града.
Према прелиминарним информацијама, у нападу је оштећено неколико кућа. Такође, пријављени су пожари на више локација.
Градоначелник је најавио формирање комисије за ванредне ситуације, док спасилачке службе раде на терену.
Како јавља Укринформ, једна особа је погинула, а двоје повређено у руском нападу у Лавову.
In Mukachevo, 12 people were injured as a result of a russian attack, according to the city council.
Residents are urged to close their windows tightly and not to go outside unless absolutely necessary.
The Russians carried out a combined attack on Lviv: preliminarily, there… pic.twitter.com/5cVvKvCx9T
— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) August 21, 2025
Russia launched missile attacks on Lviv and Mukachevo (a city near the border with Hungary). There are dead and wounded, a lot of destruction, architectural monuments are damaged.
This is a response to all of Trump's calls for negotiations. Putin is simply mocking him.
This is… pic.twitter.com/xioAtqMMWu
— Денис Казанський (@den_kazansky) August 21, 2025
Како јавља Укринформ, једна особа је погинула, а двоје повређено у руском нападу у Лавову.
Максим Козицки, начелник Лавовске регионалне војне управе, рекао је ово у објави на Телеграму, да је дошло до руског комбинованог напада дроном и ракетама.
„Према прелиминарним информацијама, као резултат комбинованог напада беспилотних летелица и крстарећих ракета, једна особа је погинула, а две су повређене. Десетине стамбених зграда су претрпеле штету“, написао је Козицки.
Апел становницима: "Не излазите напоље"
У Закарпатској области, руске трупе извеле су ракетни напад на једно предузеће у Мукачеву, при чему је 12 особа повређено.
Десет особа је хитно превезено у болницу, док су још две саме отишле по медицинску помоћ.
Градске власти апеловале су на становништво да затворе прозоре и да не излазе напоље осим у нужди.
Мукачево се налази близу границе са Мађарском.
Руски напади на Запорожје узроковали су штету индустријској инфраструктури и оближњим стамбеним зградама.
Ударни талас је поломио прозоре на неколико кућа, али према првим информацијама, није било људских жртава.
Јавне службе су одмах реаговале и раде на уклањању последица.