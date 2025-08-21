broken clouds
25°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАСОВНИ РУСКИ РАКЕТНИ НАПАДИ ШИРОМ УКРАЈИНЕ Гори цела земља, оштећене куће, има мртвих ПОГОЂЕН ЦЕНТАР ЛАВОВА (ВИДЕО)

21.08.2025. 08:14 08:28
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
укр
Фото: Принтскрин x / @lubinetzs

Руске снаге извеле су серију напада широм Украјине, узрокујући велике материјалне штете, а повређено је најмање 12 цивила.

Напади су извршени у Лавову, Мукачеву и Запорожју, где је оштећено десетине кућа, пренео је Укринформ.

Градоначелник Лавова Андриј Садовиј навео је да је у нападу минобацачима и ракетама погођен центар града.

Према прелиминарним информацијама, у нападу је оштећено неколико кућа. Такође, пријављени су пожари на више локација.

Градоначелник је најавио формирање комисије за ванредне ситуације, док спасилачке службе раде на терену.

Како јавља Укринформ, једна особа је погинула, а двоје повређено у руском нападу у Лавову.

 

 

 

Како јавља Укринформ, једна особа је погинула, а двоје повређено у руском нападу у Лавову.

Максим Козицки, начелник Лавовске регионалне војне управе, рекао је ово у објави на Телеграму, да је дошло до руског комбинованог напада дроном и ракетама.

„Према прелиминарним информацијама, као резултат комбинованог напада беспилотних летелица и крстарећих ракета, једна особа је погинула, а две су повређене. Десетине стамбених зграда су претрпеле штету“, написао је Козицки.

Апел становницима: "Не излазите напоље"

 

У Закарпатској области, руске трупе извеле су ракетни напад на једно предузеће у Мукачеву, при чему је 12 особа повређено.

Десет особа је хитно превезено у болницу, док су још две саме отишле по медицинску помоћ.

Градске власти апеловале су на становништво да затворе прозоре и да не излазе напоље осим у нужди.

Мукачево се налази близу границе са Мађарском.

Руски напади на Запорожје узроковали су штету индустријској инфраструктури и оближњим стамбеним зградама.

Ударни талас је поломио прозоре на неколико кућа, али према првим информацијама, није било људских жртава.

Јавне службе су одмах реаговале и раде на уклањању последица.

Рат у Украјини
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај