ЗАГРЉЕНИ СЕ БАЦИЛИ ПОД КАМИОН Трагичан завршетак забрањене љубави у Румунији (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)
Стравична трагедија потресла је Балкан, када су се двоје младих у Румунији бацили под камион јер њихова љубав није била схваћена.
Девојчица од 14 година из места Креведија Маре, округ Ђурђу и и младић од 18 година из округа Бужау бацили су се под камион заједно након несугласица са својим породицама.
Сада се појавио снимак са места несреће, где се на путу виде тела двоје младих који су загрљени отишли у смрт.
Њих двоје су били у вези и отприлике три месеца и живели су заједно у кући родитеља девојке, који у почетку нису имали ништа против њихове везе.
Према првим информацијама, њеним родитељима почело је да смета што је он без посла и то је довело до бројних несугласица.
У тренутку трагедије, возач камиона је за Анена Обсерватор испричао да је видео како се двоје бацају на коловоз у загрљају. Удар је био кобан.
Полиција је отворила кривични предмет и наставља истрагу како би тачно утврдила околности у којима се трагедија догодила.