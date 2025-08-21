НА МИРНИМ ШЕТЊАМА ПРОТИВ БЛОКАДА УЧЕСТВОВАЛО 35.000 ЉУДИ Ово је девет кључних порука грађана; Ново окупљање очекује се у суботу у 80 градова
Грађани наше земље устали су јуче против блокада и величанственим скуповима одржаним у скоро 50 места широм земље показали како изгледа мирна и достојанствена борба за будућност Србије.
На скуповима се окупило најмање 35.000 људи, на стотине пута више него што је било блокадера последњих дана на улицама градова наше земље, при чему није оборен ниједан контејнер, ниједан излог није сломљен, нико није повређен, никоме није упућена ружна реч, па ни прекоран поглед.
Грађани су мирно прошетали кроз највећа места и градове Србије, међу којима су били и Панчево, Суботица, Пазова, Лесковац, Пожаревац, Врање, Бор, Лозница, а сви су углас имали да пошаљу 9 кључних порука свим учесницима у актуелним дешавањима у нашој држави, а посебно онима који би да је руше и уназаде.
Не дамо Србију!
Хоћу мир!
Хоћу да радим!
Хоћу да се крећем слободно!
Хоћу да учим!
Хоћу моју Србију назад!
Бори се против блокада!
Хоћу нормалан живот!
Хоћу мој живот назад
Подсетимо, јуче су се на улицама скоро места окупили обични људи који су сити рушења свих њихових вредности. А најважнија вредност за све је нормалан живот који је многима ускраћен, укинут, па и забрањен, и то због оних који блокирају улице и све остало у нашој земљи.
- Само хоћемо своје назад, да као сви нормални људи имамо стабилност, сигурност и да можемо да планирамо будућност за своју децу. Желимо да имамо леп и добар живот, и ми да се мењамо, сви ми да се мењамо, али не да рушимо земљу. Зато смо овде да бисмо се изборили против блокада за нашу Србију и за нашу будућност - поручују они који ће данас мирно изаћи на улице и позвати све грађане Србије да наставимо да живомо у миру у слози и заједно се боримо за боље сутра.
Иначе, грађани против блокада, који су јуче изашли на улице, послали су поруку да је ново окупљање у суботу у 18.30 сати, али овога пута у 80 градова и места.