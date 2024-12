(ФОТО) СЕВЕРНОКОРЕЈСКОГ ВОЈНИКА ЗАРОБИЛИ УКРАЈИНЦИ Погледајте како изгледа

У саопштењу се наводи да је јужнокорејска обавештајна агенција добила од обавештајних агенција "пријатељских држава" информације о заробљавању рањеног севернокорејског војника, пренео је Јонхап.

Украјински војни лист Милитарни објавио је у четвртак да су украјинске снаге заробиле севернокорејског војника током операција у региону Курска у Русији, не прецизирајући када се инцидент догодио.

На друштвеној мрежи Телеграм објављена је фотографија на којој се наводно види рањени заробљени севернокорејски војник.

Није познат степен повреда војника.

