few clouds
23°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) СТРАВИЧНА ТУЧА ПРЕКИНУЛА МЕЧ Навијачи палили ватру, гађали флашама и напали дете НАВОДНО ИМА И МРТВИХ

21.08.2025. 07:58 08:34
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot X / LIBERTA DEPRE

Ужасавајући снимци стижу нам ноћас из Јужне Америке, где сусрет Индепедијентеа из Аргентине и Универсидада из Чилеа у Копа Судамерикани није био завршен због језиве и стравичне туче навијача на трибинама.


Може се рећи да је ово била једна од најбруталнијих туча навијача у последњих десетак година, пошто смо на трибинама стадиона видели баш све оно што не би требало да се гледа на фудбалским теренима.

Сукоб су иницирали хулигани Универсидад де Чилеа, који су напали навијаче Индепедијентеа, који су се нашли на горњем делу једне од трибина. Почели су да пале ватру, да их гађају бакљама и столицама, а навијаче на доњем делу трибина су гађали стакленим флашама. 

Сукоби су се наставили, а неки навијачи Индепедијентеа који су били уплашени за свој живот су почели да скачу са трибине, при чему су многи и тешко повређени. 

УПОЗОРЕЊЕ: Наредни снимак може бити узнемирујућ за осетљиве особе.
 

На језивим и узнемирујућим снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама, може се видети како један од навијача удара мотком по глави и дете, које потом несвесно пада на земљу.

Јужноамерички медији пишу да је барем 10 особа повређено, док су незванично три и преминуле на трибинама стадиона, док је накнадно ухапшено преко 300 лица. 


Ситуација на трибинама се наводно распламсала након што су присталице Индепедијентеа раније украле једну од застава Универсидада, што се хулиганима из Чилеа није допало и настао је општи хаос.

Меч је прво неколико пута био прекидан, а судија је после састанка кризног штаба одлучио да га и дефинитивно одложи. При прекиду је резултат био 1:1.

(Telegraf.rs)

навијачи туча
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај