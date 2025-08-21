(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) СТРАВИЧНА ТУЧА ПРЕКИНУЛА МЕЧ Навијачи палили ватру, гађали флашама и напали дете НАВОДНО ИМА И МРТВИХ
Ужасавајући снимци стижу нам ноћас из Јужне Америке, где сусрет Индепедијентеа из Аргентине и Универсидада из Чилеа у Копа Судамерикани није био завршен због језиве и стравичне туче навијача на трибинама.
Може се рећи да је ово била једна од најбруталнијих туча навијача у последњих десетак година, пошто смо на трибинама стадиона видели баш све оно што не би требало да се гледа на фудбалским теренима.
Сукоб су иницирали хулигани Универсидад де Чилеа, који су напали навијаче Индепедијентеа, који су се нашли на горњем делу једне од трибина. Почели су да пале ватру, да их гађају бакљама и столицама, а навијаче на доњем делу трибина су гађали стакленим флашама.
Сукоби су се наставили, а неки навијачи Индепедијентеа који су били уплашени за свој живот су почели да скачу са трибине, при чему су многи и тешко повређени.
УПОЗОРЕЊЕ: Наредни снимак може бити узнемирујућ за осетљиве особе.
🚨 DISTURBING…
There are three dead in the incidents between Independiente and Universidad de Chile in the Sudamericana today.
This video shows Independiente fans knocking out a CHILD.
pic.twitter.com/xvULzJA8Kx
August 21, 2025
На језивим и узнемирујућим снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама, може се видети како један од навијача удара мотком по глави и дете, које потом несвесно пада на земљу.
Јужноамерички медији пишу да је барем 10 особа повређено, док су незванично три и преминуле на трибинама стадиона, док је накнадно ухапшено преко 300 лица.
Um completo absurdo o que está acontecendo no Estádio Libertadores de América.
Cerca de 100 torcedores do Independiente invadiram o setor da torcida do Universidad de Chile.
pic.twitter.com/qG3Hd8FHP5
August 21, 2025
Ситуација на трибинама се наводно распламсала након што су присталице Индепедијентеа раније украле једну од застава Универсидада, што се хулиганима из Чилеа није допало и настао је општи хаос.
Меч је прво неколико пута био прекидан, а судија је после састанка кризног штаба одлучио да га и дефинитивно одложи. При прекиду је резултат био 1:1.