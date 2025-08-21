overcast clouds
"ДНЕВНИК" САЗНАЈЕ:

(ВИДЕО) ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО НА ГРБАВИЦИ ПРОДУЖЕН ПРИТВОР ЗА 60 ДАНА Терети се да је ножем усмртио ванбрачну супругу

21.08.2025. 07:48
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Зграда у којој се догодио злочин
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Слободан Т. (59) из Новог Сада, који се сумњичи да је усмртио с више убода ножем своју ванбрачну супругу Бранку П. (40), остаје иза решетака јер му је притвор продужен за 60 дана и може да траје до 20. октобра, сазнаје „Дневник”.

До породичне трагедије дошло је 22. априла, нешто пре 21.30 часова, у стану вишеспратнице у новосадској Војвођанској улици 3, на Грбавици, када је Слободан Т. Бранки П. нанео више убодних рана

Према незваничним информацијама, у тренутку злочина у стану је било и њихово шестогодишње дете, које је телефоном позвало куму, а потом су обавештени полиција и лекари новосадског Завода за ургентну медицину, који су, нажалост, могли само да констатују смрт несрећне жене. 

Бригу о детету преузели ближи сродници

Одмах након трагедије у случај је укључен Центар за социјални рад, како би се одлучило коме ће доделити старатељство над дететом. Како „Дневник” незванично сазнаје, бригу о детету преузели су ближи сродници.

Према нашим сазнањима, у овој породици није било пријаве насиља, а они који су је познавали кажу да су њени чланови деловали складно.

– И даље нико не може да поверује да је Слободан могао да дигне руку на Бранку, а посебно да пред дететом уради овако нешто – каже једна комшиница из вишеспратници у којој се догодило убиство.

зграда
Фото: Дневник.рс / Д. Николић

Према речима житеља те зграде, Бранка П. је била веома пријатна жена и пожртвована мајка.

– Виђала сам је с девојчицом ујутру док ју је одводила у вртић. Била је брижна мајка, тако мила и драга, увек би се лепо јавила. Понекад, по подне, сретала сам их заједно. Њих двоје пешке, а малецка на ролерима, тротинету или бициклу...  Страшно је то што се десило, угашен је један млад живот, а дете је остало без мајке – са сузама у очима каже наша саговорница.

убиство притвор
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
