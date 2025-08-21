"ДНЕВНИК" САЗНАЈЕ:
(ВИДЕО) ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО НА ГРБАВИЦИ ПРОДУЖЕН ПРИТВОР ЗА 60 ДАНА Терети се да је ножем усмртио ванбрачну супругу
Слободан Т. (59) из Новог Сада, који се сумњичи да је усмртио с више убода ножем своју ванбрачну супругу Бранку П. (40), остаје иза решетака јер му је притвор продужен за 60 дана и може да траје до 20. октобра, сазнаје „Дневник”.
До породичне трагедије дошло је 22. априла, нешто пре 21.30 часова, у стану вишеспратнице у новосадској Војвођанској улици 3, на Грбавици, када је Слободан Т. Бранки П. нанео више убодних рана.
Према незваничним информацијама, у тренутку злочина у стану је било и њихово шестогодишње дете, које је телефоном позвало куму, а потом су обавештени полиција и лекари новосадског Завода за ургентну медицину, који су, нажалост, могли само да констатују смрт несрећне жене.
Бригу о детету преузели ближи сродници
Одмах након трагедије у случај је укључен Центар за социјални рад, како би се одлучило коме ће доделити старатељство над дететом. Како „Дневник” незванично сазнаје, бригу о детету преузели су ближи сродници.
Према нашим сазнањима, у овој породици није било пријаве насиља, а они који су је познавали кажу да су њени чланови деловали складно.
– И даље нико не може да поверује да је Слободан могао да дигне руку на Бранку, а посебно да пред дететом уради овако нешто – каже једна комшиница из вишеспратници у којој се догодило убиство.
Према речима житеља те зграде, Бранка П. је била веома пријатна жена и пожртвована мајка.
– Виђала сам је с девојчицом ујутру док ју је одводила у вртић. Била је брижна мајка, тако мила и драга, увек би се лепо јавила. Понекад, по подне, сретала сам их заједно. Њих двоје пешке, а малецка на ролерима, тротинету или бициклу... Страшно је то што се десило, угашен је један млад живот, а дете је остало без мајке – са сузама у очима каже наша саговорница.