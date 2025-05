(ФОТО/ВИДЕО) ПАЛА БЕРЗА У НЕМАЧКОЈ Мерц остао без позиције канцелара, погледајте његову реакцију

Фридрих Мерц изненада није изабран за канцелара Немачке. Он није успео да освоји парламентарну већину потребну за именовање.

За њега је гласало 310 посланика, а било му је потребно 316 гласова.

То је моментално утицало и на берзу, па се немачки индекс (ДАX) одмах урушио, пише Билд.

Ово је иначе први пут у историји да канцеларски кандидат није добио потребну већину у Бундестагу.

Доњи дом парламента, односно Бундестаг, сада има 14 дана да изабере Мерца или другог кандидата за канцелара с апсолутном већином.

Гласање ће се поновити

Након што именовани канцелар није успео да обезбеди потребну већину у првом кругу гласања по први пут у историји Савезне Републике Немачке, поставља се питање: Колико је ово озбиљно? С обзиром на напету домаћу и спољнополитичку ситуацију, термин „државна криза“ већ кружи међу новинарима.

Шокантан исход гласања било је само 310 гласова за (од 630), иако Мерцови Демохришћани и Социјалдемократе имају укупно 328 мандата и сви посланици су били присутни.

Гласање се сада вероватно понавља, другог кандидата осим Мерца нема.

Иако је у понедељак потписан коалициони договор, делује да су неки посланици били уздржани или нису гласали шаљући тако политички сигнал.

За сада нема назнака да ће седница бити прекинута, али посланички клубови су на саветовању.

Приликом потписивања коалиционог споразума, Мерц и лидер СПД-а Ларс Клингбајл рекли су да рачунају са јасном већином. Унапред није било назнака овакве „побуне“.

То је уједно први пут у историји да је кандидат за канцелара суочена са оваквим поразом.

Према закону, рок је 14 дана да се одржи други круг гласања у којем кандидату треба апсолутна већина.

Ако би дошло и до трећег круга гласања, онда је довољна релативна већина, али је тешко замисливо да би се Мерц у то упустио.

Погледајте прву реакцију Мерца

Да му није нимало лако и да се овоме није надао доказ је и његова реакција на резултате. Погледајте то на снимку.

