ИМА ВИШЕ ОД 360 ГОДИНА И ПРИМА СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ Илон Маск поделио фрапантне податке и закључио: "Можда је филм 'Сумрак' стварност"; Вампири су међу нама

Он је указао на аномалије у бази података америчког система социјалног осигурања, где су милиони људи евидентирани као живи са наведеним узрастом од преко 100 година, а један од њих старости је између 360 и 369 година. Ове неправилности указују на могуће грешке у евиденцији или потенцијалне преваре.

Сличне ситуације су примећене и раније; на пример, извештај из 2015. године показао је да је 6,5 милиона бројева социјалног осигурања било активно за особе старије од 112 година, иако је стварни број живих особа тог узраста био знатно мањи.

Према неким проценама, на овом списку налази се више од 21 милион људи који не би требало да су живи, а наводе се на евиденцији социјалног осигурања.

According to the Social Security database, these are the numbers of people in each age bucket with the death field set to FALSE!



Maybe Twilight is real and there are a lot of vampires collecting Social Security 🤣🤣 pic.twitter.com/ltb06VX98Z

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2025