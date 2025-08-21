Зеленски: Само притисак може приморати Путина да оконча рат
КИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да се мора извршити притисак на руског председника Владимира Путина како би се рат окончао.
„Овај рат се мора завршити. Путин не разуме ништа осим силе и притиска. Ми, наравно, чинимо и чинићемо све што је неопходно да заштитимо нашу државу и народ“, поручио је Зеленски у вечерњем видео обраћању.
Према његовим речима, амерички председник Доналд Трамп је апсолутно у праву када каже да је немогуће добити рат само путем одбране, пренела је агенција Укринформ.
„Ми истовремено не смањујемо наше напоре у дипломатији, као и кроз све наше контакте са партнерима, како би преговори ипак могли да се реализују, и то управо они који би нас приближили миру“, истакао је украјински званичник.
Он је додао да саветници за националну безбедност, врховни командант војске, као и генералштаб, раде на војној компоненти украјинских безбедносних гаранција.
„Ми сада сваког дана додајемо контуре будуће безбедносне архитектуре Украјине. Оне се односе на оружје, финансије, интеракцију са нашим партнерима, снаге на копну, у ваздуху и на мору“, навео је Зеленски.
Зеленски се осврнуо и на Трампове оптужбе на рачун бившег америчког председника Џозефа Бајдена и изјаву да „он није дозволио Украјини да се бори, већ само да се брани“, рекавши да је амерички лидер апсолутно у праву.