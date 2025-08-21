ГАЛИЈАШЕВИЋ УПОЗОРАВА: У БиХ постоји 100 вехабијских насеља, мржња код Бошњака показује да се не може живети заједно
Експерт за безбедност Џевад Галијашевић сматра да је бошњачко друштво „исламистички радикализовано и да су неки његови дијелови интегрисани у одређене терористичке организације“, те указује да у БиХ постоји 100 вехабијских насеља и десетине паралелних џемата.
– У БиХ 10.000 лица пролази кроз безбедносне евиденције као извор терористичке претње. У овој земљи остаци одреда `Ел муџахедин` и глобални терористи имају своја места – изјавио је Срни Галијашевић.
Према његовим речима, БиХ је и данас одскочна даска за дјеловање глобалног тероризма у Европи, о чему сведоче различити инциденти од којих неки буду, а неки не буду евидентирани.
Он сматра да мржња која се манифестује код Бошњака потврђује да се у БиХ не може живети заједно и да не постоји ниједна додирна тачка заједничког живота у будућности.
– Јасно је да на овај начин не можемо живети заједно јер је разорено оно што нас је повезивало и што је могло да изгради основ заједничког живота, а то су Дејтонски мировни споразум и Устав БиХ. То је сјесно разорио Кристијан Шмит да бисмо имали ове ситуације – оцијенио је Галијашевић.
Он сматра да је позадина догађаја, који се могу препознати као вехабијско дивљање, стање духа међу Бошњацима проистекло из рушења уставног поретка у БиХ који су урушили Шмит и неке пропалице из правосуђа, те бошњачки политичари.
– То стање духа, које се генерише из Сарајева, подржано је споља – рекао је Галијашевић Срни поводом све учесталијих инцидената иза којих стоје припадници вехабијског покрета у БиХ.
Он је указао на то да су скоро свакодневни догађаји који се манифестују као вехабијско дивљање, радикално пљување са портала „Дефтер хефте“, те подршка вехабија у Бихаћу малолетном убици полицајца у Босанској Крупи, последица разарања политичког система, уставног поретка, институција, обавештајне службе и безбедносних структура.
– Фатмир Алиспахић са портала Дефтер хефте, на којем се стално могу видети такве ствари, /Марка Перковића/ Томпсона и његове бљувотине назива родољубивим пјесмама. Замислите да се о усташтву говори као о „родољубивом феномену“, а не о највећој злочиначкој историјској појави која превазилази злочине било које државе Трећег рајха, ако изузмемо саму Немачку!? – наводи Галијашевић.
Он је упитао и шта је са случајем вехабија које су отишле да ратују у Сирију или недавним случајем бацања пасоша туриста из Израела у Сарајеву.
– Та врста сарајевске политике нужно производи овакве инциденте какве свакодневно видимо. Они су разорили политички систем, уставни поредак, институције, обавештајна служба и безбедносне структуре прекривене су тим параобавјештајним структурама Ирана и Турске – рекао је Галијашевић, истичући да изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића и других из Сарајева доприносе таквој ситуацији, изазивају конфликте и одржавају висок степен радикализма.