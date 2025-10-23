ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТЕ КОЈИ ИДУ НА ЗЛАТИБОР Затвара се једна од највећих природних атракција у Србији ЕВО И ЗАШТО
Једна од највећих и једна од најпосећенијих туристичких локација на Златибору, Стопића пећина, током наредних дана биће затворена за посетиоце.
- Стопића пећина биће привремено затворена за посетиоце у периоду од 25. октобра до 1. новембра због наставка радова на уређењу, потврђено је за РИНУ.
Од недеље, 2. новембра, пећина ће поново бити отворена за обилазак, а посетиоци ће моћи да уживају у овој јединственој природној атракцији сваког дана од 9:30 до 18 часова.
Стопића пећина сваке године један је од најпосећенијих туристичких локалитета у региону, а туристи се броје у десетинама хиљада.
Ова туристичка атракција се налази на 19 км удаљености од центра. Јединствена је и позната по бигреним кадама, улазу импозантних димензија и пећинском водопаду.