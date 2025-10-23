ЗА ЈОШ 20 ШКОЛА ИЗДВОЈЕНО 100 МИЛИОНА ДИНАРА Током ове године 84 објекта санирана на територији АП Војводине! Председница Покрајинске владе Гојковић: Ово је одраз наше бриге о деци и њиховом окружењу
Ребалансом буџета Покрајинска влада издвојила је додатних 100 милиона динара за улагање у школе широм АП Војводине
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила је уговоре по конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног образовања и васпитања на територији AП Војводине за 2025. годину. Уговоре је добило 20 школа.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Роберт Отот нагласио је да је ово наставак добре политике, која на образовање гледа као на улагање у темељ друштва.
-Захваљујући председници Покрајинске владе Маји Гојковић, наш Секретаријат је ове године имао могућност да обезбеди рекордну суму средстава за инвестиције у школске објекте на територији АП Војводине, чак 475 милиона динара. Ако поредимо податке, разлика између прошле и ове године најбоље говори колико смо напредовали- рекао је Отот.
Он је подсетио и да су током прошле године имали само један конкурс, вредан 186 милиона динара, чиме су финансирани радови у 34 установе. У 2025. години након првог конкурса, ребалансом буџета расписано је још 100 милиона динара.
-Тако су ове године 84 установе добиле подршку Покрајинске владе. У наредној години желимо да остваримо изванредне резултате- закључио је Отот.
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић истакла је да су у буџету успела да се нађу средства да се по други пут доделе средства нагласивши да је то један од најзначајнијих пројеката.
-Недавно сам обећала да ћу посетити и своју основну школу „Бранко Радичевић“, да видимо шта можемо и да урадимо за њих. Ово нису само материјална средства, већ и одраз наше бриге о деци и њиховом окружењу. Циљ нам је да свако дете у АП Војводини има једнаке и добре услове за школовање. Близу две милијарде динара од 2020. до 2024. године издвојено је за ове примене- казала је Гојковић и додала да је радује што су школе одличан партнер Покрајинске владе.
Како даље наводи, за други конкурс се пријавило чак 85 школа, те да је овог пута Секретаријат заједно са комисијом изабрао 20 пријава за које је обезбеђено додатних 100 милиона динара.