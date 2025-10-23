ПОДВОЖЊАК У СУБОТИЦИ У МАКСИМА ГОРКОГ ПОТПУНО БЕЗБЕДАН ЗА САОБРАЋАЈ И ПЕШАКЕ Инфрастуктуре железнице Србије: Јавност узнемирена због објава на друштвеним мрежама
БЕОГРАД: Инфраструктуре железнице Србије саопштиле су данас да је подвожњак у Улици Максима Горког у Суботици, изграђен у оквиру пројекта брзе пруге Нови Сад - Суботица, потпуно безбедан за друмски саобраћај и пешаке.
Инфраструктуре железнице Србије истичу да је јавност узнемирена због објава на друштвеним мрежама и појединим електронским медијима и наглашавају да су се прслине које су фотографисали поједини грађани и медији, појавиле на ивичним венцима објекта, који нису носећи елементи конструкције.
Како је истакнуто, носеће конструкције нису оштећене и наведене прслине нису конструкцијске природе.
Те прслине није изазвало било какво оштећење објекта, већ су се оне појавиле током редовних радова на изради дилатације на подвожњаку, који се изводе у складу са правилима струке и под стручним надзором пројектаната и надзорних органа.
Прошле недеље исти радови изведени су на првом углу овог подвожњака, јуче су завршени радови на изради друге дилатације на овом објекту, која је претходних дана била предмет интересовања јавности, а данас су исти радови изведени и на трећем углу подвожњака, наведено је у саопштењу.
Инфраструктуре железнице Србије наводе да ће у наредним данима, исти радови бити изведени и на последњем, четвртом углу овог објекта.
Како је наглашено, подвожњак је безбедан за саобраћај и ради потпуно нормално, па нема разлога за било какво узнемиравање јавности.
Железнички саобраћај на брзој прузи између Београда и Суботице функционише безбедно и редовно.
Подвожњак и наведену локацију обишли су градски инспектори из Суботице, као и представници извођача радова и надзорног органа и није било никаквих примедби на извођење наведених радова.
Овакви радови представљају уобичајену праксу редовног одржавања објеката у зони одговорности крајњег корисника инфраструктуре.
Током радова на објекту није планирано никакво ограничење у функционисању саобраћаја, осим у уској зони извођења радова.
Испитивање подвожњака пробним оптерећењем обављено је 28. јула ове године, а обавила га је компанија акредитована за ову врсту радова.
Испитивања су показала да објекат испуњава све захтеване услове и из тог разлога нису планирана никаква додатна испитивања стабилности и носивости подвожњака.
Безбедност грађана, друмског и железничког саобраћаја на овом делу брзе пруге није угрожена и нема никаквих разлога за узнемиреност у јавности.