ОГЛАСИЛИ СЕ ИЗ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ Брза пруга Београд – Нови Сад у потпуности безбедна: САВРЕМЕНА МЕРНА КОЛА ПОТВРДИЛА КВАЛИТЕТ И СТАБИЛНОСТ КОЛОСЕКА
На траси брзе пруге од Београда до Новог Сада данас је извршено тестирање специјалним мерним колима за мерење геометрије колосека, а према речима генералног директора компаније „Инфраструктура железнице Србије“ Зорана Јевтића, мерења су показала да је пруга потпуно безбедна за саобраћај.
Екипа Танјуга је са руководством компаније обишла трасу од Београда до Новог Сада у мерним колима „Север 1435“ са најсавременијом опремом којом се снимају и прате технички параметри железничког колосека, а на основу добијених података утврђује стање пруге.
Након завршетка контролне вожње, генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ Зоран Јевтић рекао је да се тестирања врше у оквиру редовног плана одржавања пруге минимално на седам дана, а по потреби и чешће.
„Данас је тестирање прошло без икаквих проблема, возили смо се брзином од 110 км/сат без осећаја да постоји било какав проблем на прузи, а и сама мерења су показала да је све у реду. То је веома важно имајући у виду да је било неких информација о проблемима у зони Чортановаца, код вијадукта, а видели смо на мерним резултатима да нема никаквих деформација у зони колосека и да је пруга безбедна за саобраћај“, рекао је Јевтић за Танјуг.
Истакао је да „Инфраструктура железнице Србије“ има велики број мерних система који се углавном односе на геометрију колосека, испитивање шина и евентуалних деформација на површини или унутар шине, утврђивања да ли је оштећен профил шине и да ли постоје померања тла која би, како је рекао, могла да утичу на стабилност пруге, брзину и безбедност саобраћаја.
Такође, мери се и контактна мрежа и део система за контролу кретања возова – тзв. еуробализе.
Јевтић је навео да се контролна мерења на брзој прузи чешће врше због високе брзине кретања и сложености система, док је за остале пруге другачији план мерења.
Појаснио је да се за тестирање користе специјална мерна кола која су посебно пројектована, са надоградњом многих система за ултразвучно испитивање шине, геометрију колосека, односно ширину колосека, профил шине, слободан профил пруге, видео-записе контактне мреже.
„Ова кола замењују велики број запослених, ово је пре 30-40 година обављао велики број људи, а данас радимо са овим савременим мерним колима“, казао је Јевтић.
Шинско возило „Север 1435“, руског произвођача „Твема“ снима и прати техничке параметре железничког колосека да би се на основу добијених информација констатовало стање пруге и утврдили сви други елементи од значаја за одржавање колосека.
Возило је опремљено најсавременијим бесконтактним системом мерења геометрије колосека, који омогућава да се прегледи обављају великом брзином, док иновативни софтвер омогућава преглед у реалном времену са могућношћу анализе података.
Мерна кола се, између осталог, користе за мерење основних параметара геометрије колосека, као што су ширина колосека, смер, стабилност, надвишење, витоперност и слично, снимање профила шине бочно и вертикално хабање шина, као и за ултразвучно испитивање шина како би се открили дефекти (пукотине) у глави и врату шине.
Такође, примењују се за откривање евентуалних дефеката на возној површини шине, оцену стања геометрије колосека према његовој стандарној девијацији, мерење слободног профила колосека и заштитне призме, проверу бализа на прузи.
Осим тога, уграђен је и систем за аутоматско очитавање и корекцију стационaже, а ускоро се очекује и пуштање у рад система на мерним колима за мерење контактне мреже.
Мерна кола „Север 1435“ поседују три мерна система – инерцијални бесконтактни систем за мерење геометрије колосека по стандарду EN 13848, затим систем за мерење профила шина, као и систем за видео-надзор.
Кола су набављена пре пет година из кредита Европске банке за обнову и развој, а до сада су у Србији коришћена на већем броју пруга, укључујући и брзу пругу за брзине од 200 км/сат.
Овим мерним колима контролисане су пруге на читавој територији Србије, а била су ангажована и за контролу геометрије колосека на пругама у Републици Српској.