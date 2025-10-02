light rain
56. "РАДОСТ ЕВРОПЕ"

СУСРЕТИ ДЕЦЕ СВЕТА У БЕОГРАДУ Песма, игра и радост

02.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
деца
Фото: dkcb.rs

Међународни сусрет деце под називом „Радост Европе“ почиње данас у Београду и траје до недеље, саопштили су организатори.

Учесници манифестације су деца од 7 до 15 година која ће представљати своје земље на карневалу у центру Београда, на концертима „Сусрети пријатељства“ у Дечјем културном центру Београд, ликовном конкурсу и гала концерту. 

На 56. Међународном сусрету деце Европе, сусрешће се дечаци и девојчице из Јерменије, Босне и Херцеговине, Литваније, Бугарске, Мађарске, Немачке, Словачке, Северне Македоније, Словеније, Турске, Украјине, Црне Горе, Намибије и Србије. 

Србију ће на овогодишњој манифестацији представити деца из Уметничког центра „Талија“ и Спортско-плесног клуба „Креатива“. 

„Манифестација ће традиционално почети карневалом у центру града – свечаним дефилеом костимираних учесника манифестације, 2. октобра, од 12 часова од Трга Републике до Калемегдана. Велики завршни концерт биће у недељу, 4. октобра у Сава Центру, од 18.00 часова, уз директан пренос на Радио-Телевизији Србије“, најавили су организатори.

Улазнице за ту манифестацију су бесплатне, али је неохподно узети их на портирници Дечјег културног центра у Београду. 

Уредница Међународног ликовног конкурса „Радост Европе“ Лидија Сеничар навела је да је ове године стигло 2.610 ликовних радова, а сви награђени биће на изложби Галерији Дечјег културног центра Београда, на свечаном отварању 2. октобра у 17 часова, када ће бити уручене и награде. 

„Пре отварања изложбе, у 16 часова, биће дружење с члановима стручног жирија, где ћемо разговарати о дечјем ликовном стваралаштву. Изложба ће бити отворена до краја октобра“, навела је Сеничар. 

Манифестација „Радост Европе“ постоји од 1969. године, а настала је поводом Светског дана детета.

(krstarica.com)

Извор:
krstarica.com
Пише:
Дневник
