56. "РАДОСТ ЕВРОПЕ"
СУСРЕТИ ДЕЦЕ СВЕТА У БЕОГРАДУ Песма, игра и радост
Међународни сусрет деце под називом „Радост Европе“ почиње данас у Београду и траје до недеље, саопштили су организатори.
Учесници манифестације су деца од 7 до 15 година која ће представљати своје земље на карневалу у центру Београда, на концертима „Сусрети пријатељства“ у Дечјем културном центру Београд, ликовном конкурсу и гала концерту.
На 56. Међународном сусрету деце Европе, сусрешће се дечаци и девојчице из Јерменије, Босне и Херцеговине, Литваније, Бугарске, Мађарске, Немачке, Словачке, Северне Македоније, Словеније, Турске, Украјине, Црне Горе, Намибије и Србије.
Србију ће на овогодишњој манифестацији представити деца из Уметничког центра „Талија“ и Спортско-плесног клуба „Креатива“.
„Манифестација ће традиционално почети карневалом у центру града – свечаним дефилеом костимираних учесника манифестације, 2. октобра, од 12 часова од Трга Републике до Калемегдана. Велики завршни концерт биће у недељу, 4. октобра у Сава Центру, од 18.00 часова, уз директан пренос на Радио-Телевизији Србије“, најавили су организатори.
Улазнице за ту манифестацију су бесплатне, али је неохподно узети их на портирници Дечјег културног центра у Београду.
Уредница Међународног ликовног конкурса „Радост Европе“ Лидија Сеничар навела је да је ове године стигло 2.610 ликовних радова, а сви награђени биће на изложби Галерији Дечјег културног центра Београда, на свечаном отварању 2. октобра у 17 часова, када ће бити уручене и награде.
„Пре отварања изложбе, у 16 часова, биће дружење с члановима стручног жирија, где ћемо разговарати о дечјем ликовном стваралаштву. Изложба ће бити отворена до краја октобра“, навела је Сеничар.
Манифестација „Радост Европе“ постоји од 1969. године, а настала је поводом Светског дана детета.