ПРЕКРШЕН ТЕМЕЉНИ УГОВОР СПЦ И ЦРНЕ ГОРЕ: Полиција ноћас упала у манастир Ђурђеви Ступови
ПОДГОРИЦА: Полиција Црне Горе ноћас је упала у манастир Ђурђеви Ступови, код Берана, покушавајући да одузме споменик војводи Павлу Ђуришићу, чиме је власт директно прекршила Темељни уговор који СПЦ има са државом Црном Гором.
У Темељном уговору јасно стоји да у објектима и просторима који припадају СПЦ "државни органи не могу предузимати безбедносне мере без претходног одобрења надлежних црквених органа, осим у случајевима када то налажу разлози хитности заштите живота и здравља људи“, пише подгорички портал Борба.
Тиме је на драстичан начин нарушен правни поредак и поверење у обавезујући уговор између државе и СПЦ. Очигледно је да је циљ власти наставак притисака на Цркву, по истом обрасцу којим је годинама деловао Мило Ђукановић, наводи портал.
"Иако су на власт дошли на таласу литија, без стварних заслуга у њиховој организацији и без доприноса рушењу Ђукановићевог режима, данашњи руководиоци настављају да спроводе његову политику. Уместо да заштите Цркву и народ који их је изнио на својим леђима, они раде управо оно против чега су се литије бориле", пише портал.
Порука је, кажу, јасна: СПЦ и српски народ у Црној Гори остају на удару, док се привилегије и заштита бившег режима настављају.
Епархија будимљанско-никшићка саопштила је крајем септембра да се манастир Ђурђеви Ступови. седиште ове епархије, налази под даноноћном присмотром службеника Управе полиције. У непосредној близини и на прилазима манастиру, крајње индискретно и необјашњиво присуство различитих полицијских формација и службених аутомобила, ствара атмосферу опсадног стања, изазивајући узнемиреност житеља манастира и верног народа.
Такве сцене, наведено је тада, полицијског опкољавања храмова последњих година виђене су само у јеку прогона Цркве у време Ђукановићевог тоталитарног режима.