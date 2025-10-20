ИНЦИДЕНТ У КАЛИФОРНИЈИ Обезбеђење потпредседника САД Џеј Ди Венса погођено гелерима; Граната се прерано детонирала у ваздуху
Део обезбеђења потпредседника САД Џеј Ди Венса погођен је металним гелерима током војне вежбе поводом 250. годишњице америчког корпуса маринаца.
Инцидент се догодио током извођења вежбе с бојевом муницијом изнад ауто-пута И-5 у бази Камп Пендлетон у Калифорнији након што је артиљеријска граната експлодирала изнад ауто-пута где су официри CHP зауставили саобраћај ради безбедности, саопштила је калифорнијска саобраћајна полиција (CHP), преноси Танјуг.
Граната се прерано детонирала у ваздуху, а делови експлозивне направе погодили су возило CHP и мотоцикл из пратње потпредседника Џеј Ди Венса, пише Аксиос.
Повређених није било, али је на возилима причињена материјална штета. Официри су одмах обавестили Марински корпус, након чега је вежба прекинута, а терен претражен, иако додатни делови гранате нису пронађени.
Гувернер Калифорније Гевин Њусом оштро је осудио инцидент, називајући га "непромишљеним" и "апсурдном демонстрацијом силе".
"Волимо наше маринце и дугујемо им захвалност, али следећи пут Бела кућа не би требало да угрожава животе људи због својих пројеката таштине", навео је Њусом на мрежама.
Портпарол потпредседника Венса Вилијам Мартин одбацио је тврдње гувернера Њусома, наводећи да је "јавно обмануо грађане у вези с безбедносним ризиком".
"Ако Њусом жели да се противи војним тренинзима који чине наше оружане снаге најсмртоноснијима на свету, нека то слободно чини", рекао је Мартин за Њујорк Тајмс.
🚨 JUST IN: Vice President JD Vance is currently observing a U.S. Marines demonstration at Camp Pendleton, California.
pic.twitter.com/y0K1h3UWWX
— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 18, 2025
Према извештају са терена, један официр је чуо како му "нешто попут каменчића" удара у мотоцикл, док је други видео двоцентиметарски гелер како погађа хаубу патролног возила и оставља удубљење.
Званичници Маринског корпуса тврде да је испаљивање артиљерије у тој зони рутинска активност и да није било потребе за обустављањем саобраћаја. Ипак, шеф CHP за гранични регион Тони Коронадо изјавио је да је инцидент "необичан и забрињавајући", истичући да су овакве вежбе изузетно ретке изнад активног ауто-пута.
Државни саобраћајни званичници одлучили су да затворе аутопут након тестног гађања у петак увече и захтева организатора вежбе да се поставе знакови с упозорењем.
CHP је затворио 27 километара аутопута И-5 током и пре вежбе, што је изазвало велике саобраћајне гужве и обуставу железничког саобраћаја у поподневним сатима. Ауто-пут И-5 представља главну саобраћајницу између Сан Дијега и Лос Анђелеса, кроз коју свакодневно прође око 80.000 путника и робе у вредности од 94 милиона долара, навела је канцеларија гувернера.