МАСК СЕЧЕ БИРОКРАТСКИ ЛАВИРИНТ У САД Пронашао Амера из 2154. године који прима социјалну помоћ, на списку и људи вековима стари

Истраживање Одељења је показало да је најмање 24.500 људи старијих од 115 година затражило бенефиције у укупној вредности од 59 милиона долара, преноси „Дејли мејл“.

Истовремено, најмање 28.000 особа млађих од пет година тражило је 254 милиона долара бенефиција, као и 9.700 људи са датумом рођења преко 15 година у будућности.

Маск је на мрежу Икс поставио графикон који показује више од 20 милиона Американаца старијих од 100 година, укључујући 3,9 милиона у распону 130-139, више од 3,5 милиона у доби 140-149 и више од 1,3 милиона у распону од 150-159.

Евиденција такође показује да постоји "жив" амерички грађанин који има више од 360 година.

Агенција Министарства здравља и социјалних услуга САД има у евиденцији 60 милиона људи више од целокупне популације САД, што значи да милиони људи који више нису живи или можда никада нису постојали, можда примају месечне чекове социјалне помоћи.

Одељење за владину ефикасност истражује новац пореских обвезника који је искоришћен погрешно или путем преваре, након што је председник те земље Доналд Трамп обећао бирачима огромне уштеде у савезној влади.

Your tax dollars were going to pay fraudulent unemployment claims for fake people born in the future!



This is so crazy that I had to read it several times before it sank in. https://t.co/U5qqcyUgzo

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2025