(ВИДЕО) СУБОТИЦУ ПОГОДИЛО ЖЕСТОКО НЕВРЕМЕ: Ветар рушио стабла, грађани у мраку СТИЖЕ НОВИ УДАР НА ОСТАТАК СРБИЈЕ

21.08.2025. 20:59
После врелог дана, над Суботицом се увече сручило снажно невреме које је за неколико минута паралисало град.

Олујни ветар обарао је стабла из корена, улице су биле под водом, а муње су готово непрестано парале небо.

У појединим деловима града и приградским насељима, попут Мишићева и Бајмока, бројна домаћинства остала су без електричне енергије. 

 

 

Са друштвених мрежа стижу снимци који показују размере олује – киша пада у бујицама, док ветар носи све пред собом.

Невреме није заобишло ни Келебију, где су грађани такође пријављивали штету и прекиде у снабдевању струјом.

Шта нас чека следеће: РХМЗ упозорава

Према најавама Републичког хидрометеоролошког завода, таласи пљускова и грмљавина наставиће да се крећу ка централним и јужним деловима Србије.

Од петка се очекује значајан пад температуре, праћен јаким северозападним ветром, који ће понегде достићи и ударе олујне јачине.

Метеоролози упозоравају на могуће нове грмљавинске непогоде са градом, посебно у појасу од западне и југозападне Србије преко Шумадије и Поморавља до истока земље.

