(ВИДЕО) СУБОТИЦУ ПОГОДИЛО ЖЕСТОКО НЕВРЕМЕ: Ветар рушио стабла, грађани у мраку СТИЖЕ НОВИ УДАР НА ОСТАТАК СРБИЈЕ
После врелог дана, над Суботицом се увече сручило снажно невреме које је за неколико минута паралисало град.
Олујни ветар обарао је стабла из корена, улице су биле под водом, а муње су готово непрестано парале небо.
У појединим деловима града и приградским насељима, попут Мишићева и Бајмока, бројна домаћинства остала су без електричне енергије.
Са друштвених мрежа стижу снимци који показују размере олује – киша пада у бујицама, док ветар носи све пред собом.
Невреме није заобишло ни Келебију, где су грађани такође пријављивали штету и прекиде у снабдевању струјом.
Шта нас чека следеће: РХМЗ упозорава
Према најавама Републичког хидрометеоролошког завода, таласи пљускова и грмљавина наставиће да се крећу ка централним и јужним деловима Србије.
Од петка се очекује значајан пад температуре, праћен јаким северозападним ветром, који ће понегде достићи и ударе олујне јачине.
Метеоролози упозоравају на могуће нове грмљавинске непогоде са градом, посебно у појасу од западне и југозападне Србије преко Шумадије и Поморавља до истока земље.