КОД ГРАДИЛИШТА EXPO-а ИЗГРАДИО ДВА ОБЈЕКТА БЕЗ ДОЗВОЛЕ Приведен Кинез због бесправне градње

21.08.2025. 20:17 20:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
POLICIJA
Фото: pixabay.com/ilustracija

БЕОГРАД: Треће основно јавно тужилаштво у Београду саопштило је данас да су по налогу јавног тужиоца полицијски службеници ПС Сурчин донели решење о задржавању кинеског држављанина C.W. (47) због сумње да је на једном плацу, који се налази у непосредној близини комплекса "EXPO", у својству инвеститора, изградио два објекта за која није претходно издата грађевинска дозвола. 

Кинески држављанин се терети да је извршио кривично дело Грађење без грађевинске дозволе, а по налогу јавног тужиоца затечени грађевински материјал је одузет од окривљеног и запечаћен, наводи се у саопштењу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.

Окривљени ће у законском року од 48 часова бити доведен у тужилаштво на саслушање, додаје се у саопштењу.

хапшење дивља градња кинез
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
