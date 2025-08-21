СРБИЈА ЦЕНИ ПОДРШКУ ВЕНЕЦУЕЛЕ Вучић разговарао телефоном са Мадуром
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас телефоном са председником Венецуеле Николасом Мадуром и истакао је да Србија високо цени принципијелну и доследну подршку Венецуеле када је реч о очувању територијалног интегритета Србије и непризнавању једнострано проглашене независности Косова.
"Добар и садржајан разговор са великим пријатељем Србије председником Мадуром о актуелним глобалним изазовима, потреби очувања мултилатерализма и јачању билатералних односа наших земаља", навео је Вучић на Инстаграм профилу "buducnostsrbijeav".
Према његовим речима, са Мадуром је разговарао и о могућностима за унапређење односа у свим областима које имају велики потенцијал за заједнички напредак и динамичан развој наших двеју земаља.
"Уверен сам да ћемо у годинама које долазе наставити да негујемо ово драгоцено пријатељство, да градимо мостове сарадње и солидарности и да заједно доприносимо бољој и повезанијој будућности наших народа", навео је Вучић.