light rain
24°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ЦЕНИ ПОДРШКУ ВЕНЕЦУЕЛЕ Вучић разговарао телефоном са Мадуром

21.08.2025. 21:09 21:15
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Aleksandar Vucic insta
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић разговарао је данас телефоном са председником Венецуеле Николасом Мадуром и истакао је да Србија високо цени принципијелну и доследну подршку Венецуеле када је реч о очувању територијалног интегритета Србије и непризнавању једнострано проглашене независности Косова.

"Добар и садржајан разговор са великим пријатељем Србије председником Мадуром о актуелним глобалним изазовима, потреби очувања мултилатерализма и јачању билатералних односа наших земаља", навео је Вучић на Инстаграм профилу "buducnostsrbijeav".

Према његовим речима, са Мадуром је разговарао и о могућностима за унапређење односа у свим областима које имају велики потенцијал за заједнички напредак и динамичан развој наших двеју земаља.

"Уверен сам да ћемо у годинама које долазе наставити да негујемо ово драгоцено пријатељство, да градимо мостове сарадње и солидарности и да заједно доприносимо бољој и повезанијој будућности наших народа", навео је Вучић.

Александар Вучић николас мадуро телефонски разговор
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОРУЧИО ГРАЂАНИМА "Пролази време лудила" (ВИДЕО)
Вучић

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ПОРУЧИО ГРАЂАНИМА "Пролази време лудила" (ВИДЕО)

21.08.2025. 09:33 09:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај